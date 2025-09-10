El ‘top ventas’ de IKEA para baños pequeños: el carrito con ruedas que organiza todo y cabe en cualquier rincón

Muchas son las casas que cuentan con un baño en el que cada centímetro cuenta. Un espacio pequeño en el que el simple gesto de guardar el secador o los productos de ducha se convierte en un rompecabezas diario. Si alguna vez has sentido que te faltan manos (o baldas) para tenerlo todo ordenado sin sacrificar espacio, este carrito de IKEA que ahora te presentamos puede ser justo lo que necesitas. Cuesta menos de lo que imaginas, se monta sin herramientas y ha conquistado a miles de personas por una razón muy sencilla: cabe donde otros muebles no entran.

Su nombre es VESKEN, tiene tres baldas, cuatro ruedas y te sirve para tener todo en su sitio sin invadir tu baño. Mide apenas 18 centímetros de fondo, así que puede deslizarse entre el mueble de baño y la pared, al lado del inodoro o de la puerta. Pero lo que sorprende de verdad no es sólo su tamaño compacto, sino la cantidad de cosas que es capaz de almacenar sin parecer desordenado. Desde champús hasta cajas pequeñas, pasando por productos de limpieza, toallas de manos o incluso papel higiénico. Y aunque está pensado para baños, muchos lo usan también en cocinas, terrazas o incluso como carro auxiliar en el despacho. Porque al final, cuando un diseño es práctico de verdad, se nota. Sobre todo si además no hay que liarse con instrucciones ya que resulta muy fácil de montar.

Un carrito de baño que cabe en cualquier rincón

Lo más llamativo del carrito VESKEN es su capacidad para adaptarse a huecos imposibles. Gracias a su fondo estrecho (18 cm), no hace falta reorganizar todo el baño para que encaje. En la práctica, esto significa que puedes colocarlo en ese espacio muerto entre el inodoro y la pared, o incluso entre el mueble del lavabo y la lavadora. Además, las ruedas facilitan moverlo con total comodidad, incluso cargado.

Está disponible en blanco y en negro, lo que permite integrarlo con facilidad en cualquier estilo de baño, desde los que son más minimalistas hasta los más clásicos. Pero lo mejor es que no hace falta ninguna herramienta para montarlo: las piezas encajan con un simple clic, sin tornillos ni complicaciones. Ideal si buscas una solución rápida y eficaz para ganar almacenamiento sin obras.

Estantes seguros y funcionales

Una de las claves de este carrito para el baño de IKEA está en el diseño de las baldas. Tienen bordes elevados, así que los botes de gel o crema no se caen aunque muevas el carrito. Y como están hechas de polipropileno resistente (con al menos un 50 % reciclado), puedes usarlas incluso dentro de la ducha: tienen orificios de drenaje que evitan que el agua se acumule, manteniendo todo seco y limpio.

Cada estante soporta hasta 2 kg, y aunque parezca poco, lo cierto es que es más que suficiente para el uso habitual en el baño. Puedes guardar desde cosméticos hasta productos de limpieza o incluso algunos accesorios eléctricos, como el secador o la plancha del pelo. Y cuando necesites limpiar, basta con que pases un paño húmedo con jabón suave. No se oxida ni se estropea con el vapor.

Diseño práctico y un precio que convence

Otro motivo por el que este carrito se ha convertido en un superventas es su precio ya que tan sólo 12,99 euros. Una inversión mínima para el desahogo que ofrece en espacios pequeños. Y si te preocupa la estética, su aspecto limpio y sencillo lo hace pasar desapercibido. No roba protagonismo al resto del mobiliario, pero se nota que está cumpliendo su función y lo mejor, es que te cabe en cualquier rincón. No importa si tu baño es diminuto, sus 18 cm de fondo y los 54 cm de ancho, lo convierten en la alternativa perfecta para cualquier otro carrito o estante para el baño.

También es una solución ideal para pisos de alquiler o segundas residencias. Es fácil de transportar, no requiere instalación y más allá del baño, se adapta a distintos usos: como carrito auxiliar para niños, para organizar productos de limpieza en la cocina o incluso como mini estantería en una despensa. Al ser tan ligero y versátil, termina convirtiéndose en ese mueble que cambia de sitio según lo necesites.

Otras opciones similares en IKEA para baños pequeños

Si buscas algo un poco más grande o con otro estilo, IKEA tiene más opciones que también funcionan muy bien en baños pequeños. Por ejemplo, el carrito NISSAFORS (50,5x30x83 cm), que por 24,99 € ofrece un diseño más robusto con bandejas metálicas. Es algo más ancho, pero sigue cabiendo en espacios reducidos y tiene ese look industrial que tanto se lleva ahora.

Otra alternativa interesante es el modelo HORNAVAN, que cuesta 34,99 € y mide 26x48x77 cm. Tiene tres niveles también, pero con un diseño algo más decorativo, ideal para quienes buscan funcionalidad sin renunciar al estilo. Es perfecto para quienes quieren un poco más de capacidad y un diseño que luzca más en baños modernos.