Te puedes ahorrar un dineral: la alternativa al aceite de oliva. Es saludable y apenas notarás la diferencia

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es uno de los pilares de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables que existen. Sin embargo, su precio también es elevado y puede suponer un gasto importante en la cesta de la compra. ¿Hay alguna alternativa más económica y que no comprometa nuestra salud? Un experto endocrino ha dado las claves al respecto y qué elegir en el caso de que no podamos, o no queramos, pagar el precio actual del AOVE. Toma nota, porque te puedes ahorrar un dineral con esta alternativa saludable al aceite de oliva.

La alternativa al aceite de oliva que recomienda un experto

¿Existe una buena alternativa real al aceite de oliva? Según el endocrino valenciano Manuel Lapertosa, la respuesta es sí y de hecho, este especialista considera que hay otros aceites vegetales que pueden sustituir al AOVE en algunas ocasiones, siempre que se consuman con moderación y se elijan los más adecuados.

En una entrevista con en el espacio ‘Bienvivir’ de la Cadena SER, Lapertosa dejó claro lo mejor es utilizar siempre el AOVE, pero también es realista y sabe que muchas personas no pueden pagar el elevado coste que tiene actualmente.

Por ello, entre las alternativas disponibles, menciona el aceite de colza, que»a pesar de su mala fama» es una buena opción si no podemos usar aceite de oliva virgen extra, al igual que el aceite de orujo de oliva, que se obtiene de lo que no se usa para el llamado «oro líquido».

Por otro lado, el endocrino valora también el aceite de girasol como «opción aceptable», pero recuerda que el consumo de grasas debe ser «moderado» y, en una dieta equilibrada, «no debe superar las dos cucharadas al día por persona».

Sin embargo, señala que la inflación ha afectado a todos los aceites, no solo al de oliva, por lo que estas alternativas son ahora más caras que antes, y eso puede ser una de las razones por las que el consumo de aceite ha bajado en la mayoría de sus variedades.

Uso de un envase en spray para ahorrar gasto

Lapertosa sugiere que una buena técnica para ahorrar aceite es usar un envase con spray, que permite aderezar las ensaladas con un par de pulverizaciones para no tener que prescindir de este producto, pero que nos dure más en la cocina (siempre se usa menos aceite que si echas un chorro) y, así, aprovechar mejor el gasto que supone comprarlo en las tiendas.

Otra opción sería reemplazar el aceite por otras grasas que también son saludables y beneficiosas para la salud. En este sentido, recomienda el consumo de pescado blanco, «que suele ser accesible para las economías», o las nueces, que podemos añadir a las ensaladas, por ejemplo.

La alternativa de la ‘air fryer’

Y un factor que puede ayudar a entender por qué ha disminuido el consumo de aceite es el aumento de las ventas de las freidoras de aire, que requieren poca cantidad de aceite. Lapertosa las define como una alternativa «más económica y más saludable», al tiempo que destaca que «el mejor aceite para freír es también el de oliva virgen extra, por la estabilidad de sus enlaces en la molécula de la grasa».