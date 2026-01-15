La tabla de los que van a cobrar 1.500 euros de la Seguridad Social: es oficial

Los últimos datos del indicador europeo AROPE vuelven a colocar a España en una situación complicada. El coste de vida sube, los salarios no avanzan al mismo ritmo y esto está haciendo que muchos hogares vivan con menos margen del que tenían hace apenas unos años. Algo que viene midiendo Europa y que afecta de forma especial a las familias con hijos.

A este escenario también se suma una diferencia salarial que continúa sin corregirse. Las mujeres cobran de media bastante menos que los hombres y una parte significativa trabaja por sueldos próximos al mínimo. Todo este conjunto explica por qué cada vez más personas recurren a las ayudas públicas para intentar mantener un nivel básico de estabilidad económica. Y una de las prestaciones que más consultas está generando en los últimos meses es el Ingreso Mínimo Vital. La Seguridad Social ha confirmado que, dependiendo del tipo de hogar, los ingresos previos y la composición familiar, la cuantía puede acercarse o incluso superar los 1.500 euros mensuales. Y un dato que ha llamado especialmente la atención es que cualquier persona nacida entre 1960 y 2002 puede comprobar desde el móvil si tiene derecho a esta ayuda.

Cómo se comprueba si corresponde el Ingreso Mínimo Vital

La abogada y mediadora Ariadna López, conocida en TikTok como @abogada_spain, ha explicado el proceso en uno de sus vídeos diciendo que no hace falta un trámite complicado ni acudir a una oficina. Basta con buscar en Google Ingreso Mínimo Vital, entrar en el enlace oficial de la Seguridad Social y rellenar un formulario. El sistema analiza los datos al momento y muestra si la persona cumple los requisitos iniciales para solicitar la prestación.

Para completar ese formulario se pide introducir los datos personales básicos, un correo electrónico activo y una verificación de identidad a través de una fotografía del documento identificativo. Es un paso obligatorio porque el sistema tiene que confirmar que quien solicita es realmente quien dice ser. Además, antes de enviar la solicitud definitiva se deben adjuntar documentos económicos que acrediten ingresos, patrimonio y situación familiar.

La Administración insiste en que estos pasos son necesarios para ajustar cada ayuda al nivel real de ingresos del hogar. No todas las personas reciben la misma cantidad y por eso se hace una comprobación individual antes de emitir la resolución final.

Requisitos que exige la Seguridad Social para acceder al IMV

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido a personas con ingresos muy limitados, ya vivan solas o formen parte de una unidad de convivencia. Para acceder a la ayuda hay varios requisitos que la Seguridad Social revisa de forma estricta. El primero es la residencia: se debe vivir en España de forma legal y continuada durante al menos el último año. Existen excepciones, por ejemplo cuando se trata de menores incorporados a la unidad familiar o en situaciones de trata, explotación o violencia de género.

El segundo requisito es acreditar vulnerabilidad económica. Aquí se analizan todos los ingresos del hogar, el patrimonio disponible y la existencia de activos que puedan influir en la situación económica. Cada caso se estudia de manera individual porque no es lo mismo una persona que vive sola que un hogar con varios menores a cargo. También se exige que la unidad de convivencia lleve constituida al menos seis meses para evitar cambios recientes que distorsionen el cálculo.

La Seguridad Social añade a todo esto circunstancias específicas que pueden modificar los criterios de acceso. Es decir, no hay un único perfil que encaje. Se valoran situaciones personales, laborales y familiares que pueden justificar la concesión de la ayuda.

El complemento por hijo que aumenta la cuantía final

Dentro del Ingreso Mínimo Vital existe un apoyo adicional dirigido a hogares con menores de edad. Es el complemento de ayuda para la infancia y, aunque forma parte del IMV, puede recibirse también de manera independiente. Su objetivo principal es reducir la pobreza infantil en familias que ya se encuentran en una situación económica muy ajustada.

La cuantía depende de la edad de los menores a 1 de enero de cada año. Para los niños menores de tres años se conceden 115 euros mensuales por cada uno. Entre los tres y los seis años la cantidad es de 80,50 euros y para los mayores de seis y menores de 18, la ayuda asciende a 57,50 euros al mes. Estas cifras se suman directamente al IMV, lo que permite que numerosos hogares superen los 1.500 euros mensuales cuando cumplen todos los requisitos.

Según explica Ariadna López, para solicitar este complemento no hace falta presentar otra solicitud aparte. El trámite del Ingreso Mínimo Vital incluye la opción de pedir ambas ayudas a la vez y el sistema determina cuál corresponde después de revisar toda la documentación económica del hogar.

Quién puede llegar a cobrar 1.500 euros según la tabla orientativa

La Seguridad Social actualiza cada año las cuantías del Ingreso Mínimo Vital. No existe una cifra única para todos, sino una escala que varía según el tamaño de la unidad familiar y los ingresos previos. Para las situaciones más frecuentes, la referencia aproximada es la siguiente:

Persona sola con ingresos muy bajos : alrededor de 600 euros mensuales.

: alrededor de 600 euros mensuales. Dos adultos sin menores: en torno a 780 euros.

en torno a 780 euros. Dos adultos y un menor: entre 1.000 y 1.100 euros según los ingresos declarados.

entre 1.000 y 1.100 euros según los ingresos declarados. Dos adultos y dos menores: cantidades próximas a 1.200 euros.

cantidades próximas a 1.200 euros. Hogares monoparentales con dos o más hijos: pueden superar los 1.300 euros mensuales.

pueden superar los 1.300 euros mensuales. Unidades de convivencia con varios menores que reciben el complemento infantil : la cuantía aumenta con 57,50, 80,50 o 115 euros por cada hijo.

: la cuantía aumenta con 57,50, 80,50 o 115 euros por cada hijo. Hogares en vulnerabilidad extrema que suman IMV y complementos: pueden alcanzar o superar los 1.500 euros mensuales.

Estas cifras sirven solo como orientación, ya que el cálculo final depende de la documentación presentada y de los ingresos exactos del hogar. Lo que sí es oficial es que la combinación del IMV y el complemento por infancia permite que determinados perfiles alcancen esa cantidad.

Cómo terminar el proceso de solicitud

Una vez que el simulador confirma que puede tener derecho a la ayuda, la persona puede presentar la solicitud completa desde la plataforma de la Seguridad Social. Todo el proceso se hace online y conviene revisar bien cada dato para evitar retrasos. Después de enviar la documentación, la Seguridad Social estudia el caso y comunica la resolución por correo o notificación electrónica. Además, recuerda que cualquier cambio en la situación económica debe informarse cuanto antes para ajustar la prestación.