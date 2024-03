Cientos de autónomos están sufriendo o han sufrido ya la persecución de la Seguridad Social por la reclamación de las cotizaciones a quienes estuvieron de baja por enfermedad más de dos meses entre el 18 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2021. Muchos de ellos enfermos de cáncer, sus cotizaciones a partir del día 60 de baja las pagaron las mutuas. Sin embargo, en septiembre pasado el Ministerio de Seguridad Social empezó a reclamar por sorpresa miles de euros a autónomos que estuvieron de baja en esas fechas al entender que estos trabajadores no tenían cubierta la protección por cese de actividad.

Desde ATA, organización líder del colectivo, han explicado que el origen de esta polémica es el acuerdo al que llegaron en 2018 con el anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, por el que las mutuas pagarían esa cotización a los enfermos de larga duración a partir del día 60 ante la imposibilidad de que se pusieran al frente de sus negocios. En ese momento, la cotización por el cese de actividad era voluntaria y casi ningún autónomo la pagaba.

Pero en septiembre de 2023, el nuevo Gobierno socialista, con la ministra Elma Saiz al frente, decidió acabar con ese acuerdo y reclamar las cotizaciones pagadas por las mutuas y no por los autónomos que estuvieron de baja, alegando que, «según el artículo 329 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción vigente en aquel momento, la Mutua no es responsable del pago de sus cotizaciones».

Uno de ellos es Daniel Rojas, autónomo extremeño, quien recibió una carta con su deuda total con la Seguridad Social en enero de este año. La deuda ascendía a algo más de 5.300 euros, como se ve en la imagen del documento que recibió. «Estoy arruinado. Soy un emprendedor que puse en marcha dos empresas en Badajoz y por una enfermedad en la columna tuve que dejarlo. Estuve de baja y tuve que esperar tres años a una operación, y sigo convaleciente», señala en conversación con este diario.

«El primer aviso lo recibí por correo electrónico y no lo vi. Después me presenté en la oficina de la Seguridad Social y pedí el aplazamiento y recibí el documento con la deuda definitiva: más de 5.300 euros por las cotizaciones de cuando estuve de baja y pagó la mutua», explica.

«Me dicen que es porque no estaba acogido al pago por cese de actividad, algo que nadie hacía porque luego no tenías derecho a paro. Lo pagaron las mutuas y ahora han decidido, por sorpresa, que no, que nos lo reclaman. Estoy arruinado porque por la enfermedad de mi columna mis negocios se fueron al traste y acumulo deudas. Y el remate son ahora las cotizaciones. ¿Cómo se puede tratar así a los emprendedores de este país?», lamenta.

El caso de este extremeño no es el único, aunque la cifra oficial no se conoce. El Ministerio de Seguridad Social ha dicho que «son casos muy concretos», mientras Rojas asegura que conoce más casos como el suyo. «Hay autónomos que han pagado, otros han recurrido hasta la justicia y están pendientes de una sentencia», señala.

La Seguridad Social ha aplicado a estas deudas los recargos correspondientes, elevando la cifra final de la deuda a quienes no pagaron cuando enviaron la notificación en septiembre de 2023.

La cuestión no está clara porque el artículo 308.1 de la Ley de Seguridad Social establece que las mutuas pagarán las cotizaciones de los autónomos que estén de baja a partir del día 60. Pero el Ministerio señala que el artículo 329.1 de esa ley especifica que se trata de aquellos autónomos que se hayan acogido al sistema de protección por cese de actividad. «Yo he aplazado el pago y estoy hablando con abogados a ver si se puede hacer algo», explica Rojas.