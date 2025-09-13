Los trenes de Renfe entre Madrid y Andalucía han sufrido fuertes retrasos este sábado, 13 de septiembre, provocados por “un problema de infraestructura hace que sólo funcione una vía”. Esto ha obligado a todos los trenes previstos para esta mañana a circular por una vía única entre la capital y el sur de España desde aproximadamente las 7.00 de la mañana. Algunos viajeros en el tren hacia Cádiz han denunciado que llevan dos horas de retraso, mientras que Renfe ha comunicado demoras de hasta 40 minutos a más para los trenes con destino a Málaga.

«Una vergüenza, de camino a Cádiz nos cambiaron de tren. Por fallo, nos montan en otro y ya vamos con 2 horas de retraso, parando continuamente», ha denunciado un usuario de la red social X.

El operador de trenes aún no ha especificado que parte de la red ferroviaria se ha visto afectada ni cuándo se establecerá la circulación en el resto de las vías. Las interrupciones han complicado también las salidas actuales desde la estación de Atocha en Madrid que podrían sufrir retrasos de hasta 30 minutos o más.