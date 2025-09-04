Pasajeros indignados con Óscar Puente por los parones de los trenes: «El Gobierno no vale para nada»

OKDIARIO se ha trasladado hasta la estación de Chamartín tras la paralización de los trenes de Alta Velocidad Española debido a un problema informático, tal y como ha informado Adif a través de su perfil de redes sociales. Según ha publicado la entidad pública, el fallo ha tenido su origen en una caída de los servidores informáticos que ha provocado parones masivos en el transporte ferroviario.

Debido a este hecho, los pasajeros afectados por los retrasos registrados en Chamartín han relatado a OKDIARIO cómo estaban viviendo esos momentos de incertidumbre. Muchos de ellos describieron escenas de colas interminables y la falta de información por parte de Renfe, tildando la situación que se está viviendo como una «vergüenza».

«Esto es insoportable. Con este señor ministro que tenemos que en Twitter está muy activo pero no hace su trabajo. A ver si ya de una vez se van. Lo que tienen que hacer es destinar dinero a lo que lo tienen que destinar y estar al tanto porque resulta que tenemos un Gobierno que no vale para nada», ha dicho una mujer indignada con Óscar Puente.

Entre los testimonios recogidos, varios pasajeros coinciden en señalar que los retrasos no sólo les generaban incomodidad, sino también consecuencias personales y profesionales de gran peso. Algunos explicaron que tenían billetes de avión y que corrían el riesgo de perderlo.

Otros afectados, visiblemente frustrados, relatan como van a tener que «reprogramar» entrevistas relacionadas con sus trabajos, ya que no van a llegar a tiempo para cumplir con su horario. La sensación general entre ellos era de impotencia y desasosiego, agravada por la falta de información clara sobre los tiempos de reanudación del servicio ferroviario.

Algunos también se han acordado del Gobierno, y de como cada vez es más normal que Renfe sufra este tipo de incidencias, señalando como «el Gobierno ha tenido siete años para solucionar estos problemas».

Las excusas de Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que precisamente ha comparecido este jueves a petición propia en el Congreso para aclarar cuál es la situación del sistema ferroviario, ha dicho que el material está anticuado y que en España no se estrena un tren de alta velocidad desde el año 2010.

El dirigente socialista también ha recordado que, aunque el modelo Avril ha ido mejorando sus prestaciones, se han detectado algunos problemas en los modelos Avlo Madrid-Barcelona que han obligado a retirarlos.

«Nadie puede poner en duda la voluntad de este Gobierno para mejorar el material móvil», ha defendido el ministro, que se ha referido a la compra de 475 nuevos trenes por importe de 5.200 millones de euros.