Peligro inminente si tienes la Thermomix de Lidl: te están espiando

Entre los muchos productos lanzados por Lidl en los últimos años fue su robot de cocina el que mayor éxito de ventas acumuló. Sin embargo debes tener mucho cuidado ya que existe cierto peligro a la hora de utilizar la Thermomix de Lidl ya que por lo visto es capaz de espiarte o al menos es lo que muchos consumidores piensan tras desvelarse que tiene un micrófono oculto.

La Monsieur Cuisine Connect tendría un micrófono oculto

La cadena de tiendas de alimentación Lidl ha comercializado en todas sus tiendas el robot de cocina avanzado Monsieur Cuisine Connect , producido por la empresa alemana SilverCrest. Todo un éxito de ventas que arrasó porque costaba menos de 400 euros, pero ahora ha trascendido que lleva incorporado un micrófono.

El caso estalló Francia, cuando dos aficionados a la electrónica, Alexis Viguié y Adrien Albisetti quisieron ver las «entrañas» del aparato intentando lograr que a través de su pantalla se viera un videojuego. Lo que encontraron fue algo que les dejó perplejos ya que descubrieron que la Monsieur Cuisine Connect tiene un micrófono y además, la propia Lidl confirmó que así era.

Un micrófono que sin embargo no está operativo, ya que por lo visto tiene un sistema operativo Android que no se ha actualizado, aunque eso no quiere decir que no funcione o que de hecho, no se pudiera activar.

Por otro, los dos aficionados explicaron también que el dispositivo se podría ser una especie de tablet Android , ya que cuenta con todos los componentes, por lo que tienen la teoría de que tal vez, el fabricante utilizó una «base» pensada para otra cosa y la adaptó, lo que de por sí no está mal, salvo que el micrófono se añadió voluntariamente.

Las respuesta de Lidl

Tras saberse que la Monsieur Cuisine Connect tiene un micrófono, Lidl se puso en contacto con el proveedor para pedir explicaciones y, por tanto, confirmó la presencia del micrófono durmiente . Michel Biero, director ejecutivo de Compras y marketing de Lidl, explicó que inicialmente los desarrolladores habían pensado en la posibilidad de integrar soporte para la interfaz de voz. La hipótesis probablemente se había dejado de lado, pero el micrófono se ha mantenido, aunque inactivo y actualmente no se puede usar de forma remota.

Por otro lado Lidl explicó que no tiene intención alguna de activar el micrófono o usarlo de forma remota y que los clientes no pueden activarlo tampoco de forma aleatoria por lo que a pesar de su presencia, y aunque podamos creer que sería capaz de espiarnos, parece que es del todo inofensivo.