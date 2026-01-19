Parece una errata pero es 100% real: si llegas demasiado pronto al trabajo pueden despedirte (y sin indemnización)

Los expertos en recursos humanos habían avisado que hacer demasiado bien tu trabajo podía ser contraproducente para tus intereses, pero la implicación y la profesionalidad solían ser valores positivos. Ahora, se ha demostrado que también puede ser motivo de despedido.

Por increíble que suene, llegar demasiado pronto al trabajo puede acabar contigo en la calle. Al menos esa es la realidad legal en España. La Cadena SER ha informado de un caso.

Según una sentencia en los juzgados de Alicante, una trabajadora fue de forma reiterada antes de hora a trabajar sin autorización de la empresa, y se trata de una falta grave.

Despiden a una trabajadora por llegar demasiado pronto a su empresa

La trabajadora tenía fijada su hora de entrada a las 7:30 de la mañana. Pese a ello, acudía al centro de trabajo entre 30 y 45 minutos antes de manera habitual. La empresa le advirtió en varias ocasiones de que no debía hacerlo, tanto de forma verbal como por escrito.

Aun así, continuó adelantando su jornada. En un solo mes llegó a fichar antes de tiempo hasta en 19 ocasiones, y mantuvo esa conducta durante dos semanas más. Finalmente, la compañía decidió despedirla de forma disciplinaria.

La empleada recurrió la decisión ante los tribunales, convencida de que su comportamiento demostraba compromiso. Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº3 de Alicante dio la razón a la empresa y declaró el despido procedente, lo que implica que no tuvo derecho a indemnización.

El fallo dejó claro que no se sancionaba la puntualidad, sino el incumplimiento del horario impuesto por la empresa y la desobediencia reiterada a sus instrucciones.

Llegar antes de tiempo al trabajo es motivo de despido en España

Desde 2019, todas las empresas están obligadas a llevar un registro horario. Cada minuto trabajado debe quedar reflejado. Adelantar la jornada sin permiso supone realizar horas extraordinarias no autorizadas, algo que la normativa laboral no permite.

En este caso, la empresa había prohibido expresamente cualquier ampliación de la jornada. Aun así, la trabajadora siguió entrando antes de tiempo de forma consciente y repetida.

Además, el juzgado acreditó otras conductas irregulares. Entre ellas, el uso incorrecto de la aplicación de fichaje para registrar la salida cuando ya se encontraba fuera del centro de trabajo en varias ocasiones, así como la venta sin autorización de una batería usada de un vehículo de la empresa.

Estas acciones fueron calificadas como faltas muy graves de deslealtad, abuso de confianza y desobediencia, suficientes para justificar la extinción del contrato.

Qué dice la ley sobre el despido por llegar demasiado pronto a trabajar

El Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extra sólo pueden realizarse con autorización expresa de la empresa. Cualquier ampliación unilateral de la jornada puede considerarse una infracción disciplinaria.

Ese es el motivo por el que el registro horario no sólo sirve para controlar a los trabajadores. También protege sus derechos y garantiza que no se produzcan abusos. Al mismo tiempo, permite a las empresas organizar su actividad conforme a la ley.

Llegar unos minutos antes de forma puntual no suele generar problemas. El conflicto aparece cuando existe una prohibición clara y el trabajador la incumple de manera reiterada.