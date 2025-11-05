Las continuas protestas de los funcionarios por la subida de salarios y la amenaza de una huelga ha hecho que el ministro de Función Pública, Oscar López, haya tomado la decisión de que el día 19 de noviembre presentará una propuesta de subida económica para el conjunto de los empleados públicos.

Así, por el momento, «las movilizaciones de funcionarios pactadas por los sindicatos dependerán del avance y del resultado de la negociación», según CSIF.

En concreto, se trataría de un acuerdo plurianual, 2026-2028, que incluirá la subida de 2025 «claramente diferenciada», como indican desde el sindicato CSIF.

Por otro lado, se espera que el acuerdo salarial tenga una parte económica fija y otra variable, sin embargo, desde el sindicato CSIF explican que «en estos momentos desconocemos la cuantía exacta».

Asimismo, se seguirán negociarán a través de reuniones cuestiones en materia de empleo público y de mejora en las condiciones laborales.

Desde CSIF se valora de manera positiva el inicio del acuerdo, pero se exige que «la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año».

