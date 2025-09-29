El oro marca máximos: toca los 3.800 dólares ante las preocupaciones sobre el techo de deuda en EEUU

La racha alcista del oro, ese metal precioso color dorado, no toca techo. El oro, considerado el activo refugio por excelencia de los mercados financieros, ha superado los 3.800 dólares (3.242 euros) por onza troy por primera vez este lunes, ante temores sobre el techo de deuda en Estados Unidos. El oro ha protagonizado un rally del 45% durante un año que ha sido marcada por turbulencias financieras, comerciales y incertidumbres geopolíticas, tanto en Oriente Próximo como en Norteamérica. Ahora, los malestares fiscales en Washington vuelven a estar en el foco de los inversores, que han vuelto a abastecerse con el activo que se considera un escondite del riesgo.

El Tesoro de Estados Unidos dispone de las mayores reservas de oro, con un valor que oscila cerca de 1 billón de dólares. Estados Unidos retiene las mayores reservas de este metal precioso amarillo en términos de toneladas, y le sigue Alemania (3.400 toneladas), Italia (2.500 toneladas), Francia (2.400 toneladas) e Rusia, con 2.300 toneladas, según estimaciones del Consejo Global del Oro.

Para Benjamin Louvet, gestor de materias primas para Ofi Invest Asset Management, estas colocaciones por parte de los bancos centrales representa una salida del dólar. «Los bancos centrales están liderando este cambio. El oro físico representa ahora una mayor proporción de las reservas de los bancos centrales que los bonos del Tesoro de EEUU., algo que no ocurría desde 1996», explica el gestor. «El movimiento de desdolarización continúa, con instituciones que diversifican sus activos fuera de EE UU». Para poner las cifras en contexto, en agosto, el oro cotizaba en torno a los 3.500 dólares por onza.

En concreto, el impulsor de este último salto en la cotización del metal fue la reanudación de las preocupaciones fiscales en Estados Unidos, que ha lastrado al dólar. El Congreso de Estados Unidos se reunirá este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar un proyecto de ley temporal para atajar al gasto del país, que se encuentra en los 37,5 billones de dólares. El propio secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, admitió en varias ocasiones este verano que las medidas de emergencia para mantener el techo de deuda podrían caducarse en el espacio de semanas.