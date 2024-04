La OCU desvela la clave para elegir la pasta de dientes para niños más eficaz

La salud bucodental no es algo exclusiva de los adultos. Los niños deben cuidar también sus dientes y de hecho, convertir la higiene bucal en un hábito que les dure toda la vida. Sin embargo, si nos fijamos, el mercado de las pastas de dientes es extenso por lo que para muchos padres y madres puede parecer complicado saber qué dentífrico elegir para los más pequeños de la casa, teniendo en cuenta además que muchas veces se piensa que las pastas que llevan flúor o la que de hecho usamos nosotros mismos, no van a ser buenas o quizás son muy fuertes para los niños. ¿Qué elegir entonces? La OCU nos ayuda con el análisis que ha hecho sobre las pastas de dientes desvelando asíla clave para elegir la pasta de dientes para niños más eficaz.

Gracias a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) podemos saber ahora que pasta de dientes elegir para nuestros hijos, combinando el atractivo sensorial con una eficacia científicamente comprobada contra las caries. La Organización arroja luz sobre este tema, destacando el papel esencial del flúor que aunque nos parezca algo demasiado «fuerte» lo cierto es que es el elemento distintivo en la elección de la pasta de dientes ideal para niños, basándose en evidencia sólida y recomendaciones de autoridades globales en salud.

La OCU desvela la clave para elegir la pasta de dientes para niños

La discusión en torno al flúor y su papel en la prevención de la caries dental no es nueva. Desde hace décadas, estudios y análisis epidemiológicos han respaldado su uso en dentífricos como método efectivo para fortalecer el esmalte dental y combatir las bacterias que causan caries. La OCU, apoyándose en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reitera que el uso de pastas de dientes con flúor no solo es seguro, sino fundamental para mantener una buena salud bucodental desde la infancia. Sin embargo, el desafío para los padres radica en discernir entre productos que ofrecen la cantidad adecuada de flúor para sus hijos y aquellos que no cumplen con los estándares recomendados.

La importancia crítica que tiene el flúor

El flúor actúa como un agente remineralizante que fortalece el esmalte dental, haciéndolo más resistente a los ataques ácidos de las bacterias y la dieta cotidiana. La OCU enfatiza la necesidad de elegir pastas de dientes que contengan la concentración de flúor adecuada según la edad del niño, lo que asegura una protección óptima contra las caries sin incurrir en riesgos para su salud. Específicamente, se recomienda una concentración de 1.000 partes por millón (ppm) de flúor para niños menores de 6 años y una concentración estándar de 1.450 ppm para niños mayores y adultos, ajustando la cantidad de pasta utilizada en cada cepillado.

Navegando por el mercado: desafíos y consideraciones

Aunque el mercado está inundado de opciones diseñadas para captar la atención de los niños con empaques atractivos y sabores dulces, la OCU advierte que no todas las pastas dentales infantiles cumplen con los niveles necesarios de flúor. Los padres deben ser diligentes al leer las etiquetas y evitar productos que contengan flúor por debajo de las recomendaciones o, peor aún, que omitan completamente este ingrediente crucial. Además, se desaconseja el uso de pastas sin flúor, ya que no proporcionan la protección necesaria contra las caries.

El uso adecuado del flúor en la higiene bucal de los niños no está exento de precauciones. La OCU destaca el riesgo de fluorosis, una condición que puede manifestarse como manchas en el esmalte dental si se consume demasiado flúor durante el desarrollo temprano de los dientes. Además, enfatiza la importancia de supervisar el cepillado de los niños para prevenir la ingestión de pasta dental, especialmente en los más pequeños, quienes pueden encontrar tentador el sabor de las pastas diseñadas para ellos.

Consumir grandes cantidades, como la mitad de un envase de 100 gramos que contenga 1.500 partes por millón de flúor, podría resultar fatal para un infante de un año. Si bien este tipo de incidentes no suelen suceder durante el cepillado habitual, es importante recordar que los envases de pasta dental no están equipados con cierres de seguridad para prevenir su apertura por niños. Por precaución, asegúrate de mantener estos productos fuera del alcance de los niños.

Educación y práctica: la base de una buena higiene bucal

La correcta higiene bucal en la infancia es un pilar fundamental para prevenir problemas dentales en el futuro. La OCU subraya la importancia de enseñar a los niños a cepillarse los dientes de manera efectiva, utilizando la cantidad adecuada de pasta y bajo la supervisión de un adulto.

Inicialmente, la dosis de pasta dental a aplicar en el cepillo difiere de acuerdo a la edad del niño:

Para los infantes de 0 a 3 años, se debe usar una cantidad similar a un grano de arroz.

Para niño s entre 3 y 6 años, se recomienda una porción equivalente al tamaño de un guisante.

Es aconsejable, además, el uso de cepillos con un cabezal de tamaño reducido para adaptarse mejor a sus bocas pequeñas.

para adaptarse mejor a sus bocas pequeñas. Se sugiere llevar a cabo el cepillado dos veces al día para mantener una óptima salud dental.

Este enfoque no solo asegura que se apliquen las técnicas de cepillado correctas, sino que también minimiza el riesgo de ingestión accidental de pasta de dientes.

Elegir la pasta de dientes adecuada para los niños va más allá de preferencias personales o atractivo visual. La OCU nos recuerda que la base de una elección informada radica en comprender la importancia del flúor y su papel preventivo en la salud bucodental. Con las recomendaciones adecuadas y una supervisión cuidadosa, los padres pueden asegurar que sus hijos mantengan una sonrisa saludable y brillante desde la infancia hasta la adultez. Al fin y al cabo, inculcar buenos hábitos de higiene bucal desde una edad temprana es un regalo de salud que durará toda la vida.