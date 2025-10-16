Según un estudio de la OCU, la crema hidratante más asequible y efectiva está en Mercadona

¿Buscas una buena crema para cuidar de la piel e hidratarla? Quizás hayas pensado que lo mejor es elegir una que sea muy cara o que tenga muchos principios activos. Sin embargo, cuando se trata de hidratar el rostro, apostar por ingredientes que garanticen esa hidratación es una de las claves y si a esto le sumamos, que no tiene porqué ser una crema cara, pues seguro que te interesará. Toma nota entonces, porque te presentamos una de las mejores cremas hidratantes, que es de Mercadona y que ha sido destacada por la OCU.

La famosa cadena de supermercados con base en Valencia, tiene grandes cremas para cuidar la piel del rostro, pero entre todas ellas, cuenta con una crema que es muy hidratante, de modo que ha destacado en un análisis que hizo la OCU sobre este tipo de producto, y ha podido posicionarse entre los primeros puestos haciendo competencia a marcas tan sumamente conocidas como Nivea. Se trata de la crema Hidrata de la marca blanca de Mercadona, Deliplus, y que cuenta con ingredientes como el aloe vera, así como el ácido hialurónico y además tiene un precio realmente económico de tan sólo 5 euros.

Mercadona tiene una de las mejores cremas hidratantes

Ahora que estamos en verano, es normal que notemos la piel algo más deshidratada que de costumbre. Piensa los días en la playa o la piscina, y las altas temperaturas que sufrimos a lo largo de todo el día, de modo que no podemos descuidar la hidratación de la piel, también la del rostro. En este contexto, uno de los productos indispensables según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es el Gel facial Hidrata Deliplus ácido hialurónico piel normal y grasa y que se vende en un tarro de 50 ml por 5 euros.

El estudio de la OCU

Para su estudio, la OCU analizó 16 cremas hidratantes, evaluando una variedad de factores importantes como la hidratación, la satisfacción de las usuarias, la composición, el etiquetado y el diseño del envase desde una perspectiva ambiental. Entre las seleccionadas se encuentran tanto marcas de lujo como opciones más económicas, demostrando que no es necesario gastar una fortuna para obtener un producto de calidad.

Uno de los aspectos clave en este estudio fue la eficacia en la hidratación, que es el criterio más importante en la valoración final del producto. También se dio peso a la experiencia de uso, pues, al final del día, no hay nada más revelador que la satisfacción de quienes prueban el producto.

La sorpresa del ranking con Mercadona

Uno de los resultados que más destaca en el estudio es la presencia de ese gel facial hidratante de Mercadona entre las cremas hidratantes con mejor valoración. Una crema con ácido hialurónico y aloe vera que se ha posicionado entre las favoritas gracias a su impresionante capacidad de hidratación y su etiquetado completo.

Lo más sorprendente es que el precio es como decimos, de tan sólo 5, lo que la convierte en una opción accesible para todos los bolsillos, desafiando la idea de que solo las cremas caras pueden ofrecer buenos resultados. Según los expertos, su fórmula hidratante es apta para todo tipo de pieles, aunque resulta especialmente efectiva en pieles secas gracias a sus ingredientes que ayudan a retener la humedad y mejorar la elasticidad de la piel.

Uno de los aspectos que hacen destacar a esta crema de Deliplus es su potente combinación de ingredientes. El ácido hialurónico de nueva generación es clave en su fórmula, ya que no sólo proporciona una hidratación profunda, sino que también ayuda a mejorar la elasticidad y suavidad de la piel. Además, el extracto de raíz de Imperata Cylindrica contribuye a mantener la piel hidratada por más tiempo, equilibrando la retención de agua.

Estos ingredientes no sólo aportan beneficios inmediatos, sino que también ayudan a combatir los signos del envejecimiento, lo que convierte a esta crema en una opción atractiva para quienes buscan una piel radiante y saludable sin gastar de más.

Comparativa con otras marcas

Es interesante destacar que en el mismo estudio, otra crema que ha brillado es la Naturally Good de Nivea. Esta opción, un poco más cara que la de Mercadona, también ha obtenido altas calificaciones, especialmente por su fórmula refrescante con Aloe Vera Bio y un 99% de ingredientes de origen natural. Su precio oscila entre los 5 y 9 euros, lo que sigue siendo bastante asequible comparado con otras marcas de lujo.

La crema de Nivea ha sido descrita como especialmente adecuada para pieles normales y mixtas, ofreciendo una hidratación de 24 horas y dejando una sensación de frescor en el rostro. Sin embargo, cabe mencionar que contiene fragancias que podrían causar reacciones alérgicas en personas más sensibles.

¿Qué crema elegir?

La elección entre la crema de Deliplus y la de Nivea dependerá en última instancia de tus preferencias personales y del tipo de piel que tengas. Si buscas una opción económica, que ofrezca una hidratación profunda y que cuente con ingredientes efectivos como el ácido hialurónico, la crema de Mercadona podría ser tu mejor apuesta. Por otro lado, si prefieres una fórmula más natural y refrescante, la crema de Nivea también es una excelente opción.

Lo que sí queda claro es que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para cuidar tu piel de manera eficaz. Gracias a estudios como el de la OCU, ahora sabemos que podemos encontrar productos de alta calidad en el supermercado de la esquina, y a precios más que razonables.