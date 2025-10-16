Naturgy ha comenzado los trabajos de construcción de los primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España, con los parques fotovoltaicos de Tabernas I y II, en la provincia de Almería; y El Escobar y Piletas I, en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo indicó la compañía energética, que espera alcanzar una cartera total de diez proyectos ya en funcionamiento para el próximo 2026.

En concreto, nueve de ellos serán hibridados con plantas fotovoltaicas y un proyecto de almacenamiento stand alone, conectado directamente a la red en Vigo (Pontevedra).

Con estos proyectos la empresa presidida por Francisco Reynés acumulará una potencia total de 160 megavatios (MW) y 342 megavatios hora (MWh) de capacidad al sistema energético nacional.

Estos proyectos de almacenamiento con baterías se reparten por un total de cuatro comunidades autónomas (CCAA) y supondrán en su conjunto una inversión total que supera los 80 millones de euros.

La capacidad de almacenamiento total de estos diez proyectos de baterías de ion litio es de aproximadamente 125.000 MWh/año, lo que equivale al consumo anual de más de 38.000 viviendas, estimó la compañía energética.

Los proyectos, cuya entrada en vigor está prevista en 2026, han sido financiados por la Unión Europea , a través de los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los proyectos de Naturgy

Naturgy ya cuenta con experiencia en el desarrollo de almacenamiento con baterías a nivel internacional. A través de Global Power Generation (GPG), el grupo conectó en 2023 a la red de Australia su primera instalación de almacenamiento de baterías a nivel mundial, el proyecto ACT Battery.

En ese mismo país, ha puesto en operación este mismo año Cunderdin, su primer gran proyecto híbrido de generación fotovoltaica y almacenamiento con baterías a nivel mundial.

Este proyecto está compuesto por 229.500 módulos y tiene una capacidad solar fotovoltaica de 128 MW, que se combinan con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 55MW/220 MWh.