Adiós a las cortinas y los estores de toda la vida: su sustituto es mucho mejor y no quita toda la luz en casa

El sustituto de las cortinas y los estores de toda la vida ya está aquí, no te quita luz en la casa y es muy fácil de limpiar. Sin duda alguna ha llegado el momento de tener la casa de nuestros sueños de la mejor manera posible. Con la llegada de un cambio de concepto en nuestro día a día que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Nuestra casa puede convertirse en la mejor de las opciones posibles.

En estos días en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son días de poner sobre la mesa un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades que tendremos que poner en práctica. Es hora de apostar claramente por un cambio en esas cortinas que han ido poco a poco pasando a la historia. Esta forma de ganar un poco de intimidad que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Son tiempos de aprovechar este sustituto que quizás desconocíamos.

Los estores y las cortinas de toda la vida tienen los días contados

Estos elementos decorativos que cumplen con una función más allá de lo que imaginaríamos. Tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos, son tiempos de aprovechar cada rincón de nuestra casa para que quede a nuestro gusto.

En esencia lo que buscamos es conseguir que se equilibre esa decoración con el sentido más práctico de cada uno de los objetos que incorporamos en ella. Es hora de aprovechar cada detalle que, sin duda alguna, acabará siendo el que mejor tendremos en consideración.

Es hora de conocer perfectamente qué elementos pueden estar más o menos en consonancia con lo que buscamos. Siempre pensando en esos elementos que harán que nuestra casa se mantenga en perfectas condiciones. Es momento de aprovechar cada uno de los elementos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

A la hora de hacer realidad esos cambios que tenemos por delante, uno de los elementos que vamos a eliminar, de una vez por todas, es esa cortina que parece que se va a despedir por completo.

Este es el sustituto que no quita la luz en casa

Queremos disfrutar de esa luz que entra en casa y de hacerlo de la mejor manera posible, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser extraordinarios. Estamos viviendo esos días en los que quizás tocará descolgar las cortinas y no volver a colgarlas jamás.

Los expertos de Cortinarte nos dan con una serie de detalles que debemos tener en cuenta a la hora de incorporar ese visillo que vuelve con fuerza y promete acabar con las cortinas de una vez por todas:

Visillos lisos: Perfectos si quieres un look limpio y neutro. Los tonos blancos, beige o grises claros son tendencia.

Visillos texturizados: Incorporan sutiles relieves o hilos de diferente grosor para añadir profundidad sin sobrecargar.

Visillos estampados: Ideales si quieres dar un toque más decorativo. Los motivos geométricos, florales suaves o rayas finas están en auge.

Visillos de lino o efecto lino: Aportan un aire natural y sofisticado. Son la opción estrella para salones de estilo mediterráneo o eco-friendly.

Además de conocer los tipos de visillos, también nos ayudan a combinarlos de la mejor manera posible, con esos detalles que acabarán siendo claves:

Estilo moderno o minimalista: Apuesta por visillos lisos en blanco roto o gris claro. Combínalos con estores opacos o paneles japoneses si necesitas oscurecimiento.

Estilo clásico renovado: Un visillo con textura o pequeño estampado en marfil o piedra encaja a la perfección. Se puede complementar con cortinas decorativas laterales para enmarcar la ventana.

Estilo natural o boho: Elige visillos de lino natural o colores como topo, arena o verde salvia. Acompaña con elementos de fibras naturales como estores enrollables screen o madera.

Estilo nórdico: Blanco puro o gris perla, con barra negra o de madera clara y tejidos muy ligeros.

Un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que hasta el momento desconocíamos.

Estos visillos que tenían nuestras abuelas y madres en casa son una alternativa de lo más apetecible en estos tiempos que corren. Vamos a hacer realidad este cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en el detalle por excelencia de estos días que tenemos por delante y que pueden ayudarnos a tener una casa más luminosa.