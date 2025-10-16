ADEMA inaugura la renovación y ampliación tecnológica de su Clínica Universitaria de Odontología

La Escuela Universitaria ADEMA ha inaugurado este jueves la ampliación y transformación tecnológica de la Clínica Universitaria Integrada de Odontología, un proyecto que refuerza su doble compromiso con la excelencia formativa, la investigación aplicada y la mejora de la salud bucodental de la población mallorquina.

El acto, que contó con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García, ha puesto de relieve la apuesta de ADEMA por integrar innovación tecnológica, formación universitaria y acción social dentro del modelo educativo basado en proyectos de aprendizaje en servicios.

Con esta renovación, Diego González, presidente de ADEMA, ha asegurado en un comunicado que «reforzamos nuestro compromiso con la calidad educativa y asistencial, dotando a nuestro alumnado y profesorado de un entorno de aprendizaje con tecnología odontológica de vanguardia».

Manuela García ha subrayado el «importante papel que juega ADEMA como institución universitaria comprometida con una enseñanza de calidad que ahora se ve reforzada con la implantación de una tecnología odontológica de vanguardia, con una investigación científica para mejorar la asistencia a sus pacientes y con la construcción de una sociedad más equitativa en la que la salud bucodental se entienda como un derecho universal y accesible».

La Clínica Universitaria dispone de más de 1.000 metros dedicados a espacios clínicos y cuenta con 45 boxes equipados con tecnología digital y sistemas 3D, incluyendo TAC-CBCT, escáner intraoral, láser dental, sondas periodontales digitales, impresoras 3D y microscopios digitales. Además, ADEMA posee simuladores virtuales odontológicos hápticos y holográficos que permiten al alumnado ejercitar la práctica clínica en entornos inmersivos antes de atender pacientes reales.

La adquisición de sillones dentales y equipamiento complementario de la firma alemana KAVO, referente internacional en el sector, permite ofrecer a los pacientes un servicio de máxima precisión, confort y seguridad. Los nuevos equipos incorporan diseños ergonómicos, iluminación LED de alta intensidad, sistemas de higiene automatizados y configuraciones versátiles que reproducen las condiciones de las clínicas más avanzadas.

Los modelos de última generación KAVO ESTÉTICA E30, con sistema quirúrgico integrado y control contactless, aportan una seguridad añadida en Cirugía e Implantología Oral. Los equipos compactos KAVO AMIQA, por su parte, ofrecen una posición ergonómica para tratamientos prolongados, con sistemas de aspiración silenciosos y desinfección automática.

De esta manera, los estudiantes del Grado en Odontología y de los programas de posgrado pueden realizar sus prácticas en un entorno totalmente equiparable al ejercicio profesional. «El nuevo equipamiento supone un gran salto de calidad para nuestra clínica universitaria. El alumnado se forma en un entorno de alta tecnología, lo que mejora su preparación y garantiza una atención más cómoda y segura para los pacientes», ha destacado el presidente de ADEMA, Diego González.

Por su parte, el director de la Clínica Universitaria Integrada de Odontología, el profesor Hernán Paublini, ha subrayado que «los estudiantes no sólo adquieren habilidades clínicas, sino también valores humanos y éticos. Participan en programas de atención a personas derivadas por servicios sociales y entidades sociales, donde cada tratamiento se convierte en una experiencia de aprendizaje y solidaridad».

La Escuela Universitaria ADEMA, a través de su Fundación ADEMA+, mantiene acuerdos con más de 30 entidades sociales y con el área de Bienestar Social de los ayuntamientos de la Mancomunitat del Pla y Palma. Gracias a esta red, más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad se beneficiaron en el último año de sus programas asistenciales, que ofrecen tratamientos de endodoncia, obturación, prótesis, limpieza dental, revisiones completas y atención odontopediátrica, entre otros.

El presidente del Patronato, Diego González, ha afirmado que «la formación universitaria debe ir unida al compromiso social. En ADEMA, la docencia se entiende como un servicio a la sociedad. Nuestros estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a comunicar, a cuidar y a comprender el impacto de su profesión». Por último, ha añadido que «la formación, la investigación y la colaboración con universidades internacionales deben ser continuas para ofrecer los métodos y tecnologías más actuales y adecuadas a las necesidades de los pacientes».