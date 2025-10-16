Alerta entre los geólogos: avisan del volcán que amenaza con destruir la base española en la Antártida y sumirla al caos

Los geólogos avisan del volcán que amenaza con destruir la base española en la Antártida y sumirla al caos. Tenemos por delante una serie de fenómenos poco comunes que parece que llegan todos a la vez. Como si fuera una mala película de ciencia ficción, el planeta nos va lanzando más de una sorpresa del todo inesperada, a través de una serie de eventos que parece que llegan sin avisar, a toda velocidad y con la mirada puesta a unos cambios significativos.

Un volcán amenaza con destruir una base española en la Antártida

Tal y como nos explican los expertos de IGEO sobre el enclave en el que se encuentra esta base española, la llamada Isla Decepción: «Presenta una forma de herradura muy característica, con una única apertura al océano Antártico en los denominados Fuelles de Neptuno. El diámetro máximo es de 15 km, mientras que la bahía interior varía de 6 a 10 km. Sin embargo, su base, situada a 1400 m de profundidad, alcanza los 30 km de diámetro. Si bien nuestro interés reside en que es un volcán activo, donde se localiza una de las dos bases españolas de investigación científica en la Antártida, la base Gabriel de Castilla (en honor al navegante y explorador español al que se le atribuye el descubrimiento a comienzos del siglo XVII de la Antártida), en realidad la isla ha sido muy frecuentada en el pasado reciente, desde balleneros y peleteros de focas, a zona de refugio para navegantes, expediciones militares, incluso piratas y, actualmente, hasta turistas (más de 15.000 en 2018)».

Siguiendo con la misma explicación: «A día de hoy, la única base de investigación que existe es la española junto con otra Argentina, aunque en el pasado estuvieron presentes otros países como Reino Unido y Chile (cuya base fue destruida por una erupción en 1967)».

No es la primera vez que se enfrenta a un problema de este tipo en una zona volcánica como esta: «El día 12 de agosto de 1970 la base antártica chilena Arturo Prat, localizada a 75 kilómetros de la isla Decepción, emitía el siguiente mensaje radiado:«comunicaciones afectadas desde las 21 horas del 12 hasta las 05 del 13.Lluvia de arena volcánica, cascajo (lapillis) de hasta un centímetro de diámetroy polvillo de color negro. El ambiente anormal y olor a piedra fundida».De la misma forma, otras bases antárticas, muchísimo más distantes —a másde 130 kilómetros—, emitían por radio comunicados semejantes. Un movimientosísmico de gran magnitud había sido registrado a las 14 horas. Setrataba, sin duda, del comienzo de una violenta erupción volcánica que dejabaarrasada gran parte de la isla, destruida una base chilena, sepultada la británicay muy afectada la argentina. La isla Decepción se encuentra a poco más de 600 millas al sur del cabo de Hornos, lugar donde lucha el hielo antártico contra el indomable fuego volcánico. Decepción es un volcán activo situado en un punto caliente de la corteza terrestre, que emerge en el océano Antártico desde más de 1.500 m de profundidad. La aparentemente desolada isla posee una estructura geológica compleja y ha tenido en el pasado una vida muy agitada, en la que una treintena de cráteres volcánicos adosados a todo su contorno han vomitado millones detoneladas de lava en los últimos 100 años».