Neinor Homes prevé que la adquisición de Aedas Homes tenga un impacto positivo puntual y no monetario en el beneficio neto de 2025, en comparación con la guía de 65 millones de euros establecida en su plan estratégico, que vence en 2027, según ha informado este martes la compañía, que gestionó el año pasado un libro de preventas totales superior a 3.500 viviendas, que representan más de 1.200 millones de euros en ingresos futuros.

La promotora inmobiliaria se ha hecho con una participación de control del 79,20% en Aedas Homes, una transacción que fue ejecutada el pasado mes de diciembre.

Durante 2025, Neinor entregó y escrituró aproximadamente 2.900 viviendas (frente a 2.397 viviendas en 2024), lo que supone un incremento cercano al 21% interanual, en línea con sus objetivos y demostrando una ejecución consistente tanto en su cartera en propiedad como en su creciente negocio de gestión de activos.

Del total de entregas, cerca de 1.900 viviendas corresponden a la cartera propia de Neinor, mientras que aproximadamente 1.000 viviendas se entregaron a través del negocio de gestión de activos.

En el ejercicio, Neinor generó cerca de 700 millones de euros de ingresos totales, situándose en la parte alta del rango de la guía al mercado (600-700 millones).

Además, la compañía informa de que ha mantenido un sólido perfil de rentabilidad, registrando un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que también se sitúa en la parte alta de la guía al mercado (100-110 millones), en línea con el consenso del mercado. La empresa ha avanzado que estas cifras no incluyen el impacto positivo derivado de la adquisición de Aedas Homes.

Al cierre del ejercicio, Neinor gestionaba un libro de preventas totales superior a 3.500 viviendas (3.627 viviendas en 2024), lo que implica un ligero descenso en torno al 3%, que representan más de 1.200 millones de euros en ingresos futuros (1.291 millones en 2024), una reducción cercana al 7%, con un precio medio implícito de aproximadamente 335.000 euros por unidad.

Con todo, Neinor ha informado de que, aunque las cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2025 aún deben ser formuladas y aprobadas por los órganos sociales competentes, la compañía cuenta con suficiente visibilidad para confirmar el cumplimiento de sus objetivos operativos y financieros por séptimo año consecutivo.

Así las cosas, la promotora ha explicado que este desempeño ha estado respaldado «por su ejecución operativa, una demanda sólida en un mercado residencial español con una escasez estructural de oferta y la capacidad del equipo directivo de Neinor para ejecutar operaciones corporativas, lo que permitió culminar con éxito la adquisición transformacional de Aedas Homes».

«Estrategicamente transformacional»

La adquisición de Aedas Homes, según Neinor, ha sido «estratégicamente transformacional», contribuyendo de forma relevante a la creación de valor y acelerando de forma significativa la ejecución del Plan Estratégico 2023-2027.

Se trata de la mayor operación corporativa del sector en las últimas décadas, valorada en unos 1.800 millones de euros, que sitúa a Neinor como la principal y más diversificada plataforma residencial de España, con capacidad para desarrollar cerca de 43.200 viviendas en un mercado altamente fragmentado.

Como resultado de la operación, Neinor se sitúa en una posición única para operar a escala en todas las regiones y segmentos residenciales clave, consolidando su papel como plataforma de referencia -gestionada de forma profesional- para el capital institucional que busca exposición al mercado residencial español, caracterizado por un déficit estructural de oferta y unos sólidos fundamentos demográficos y de demanda a largo plazo.

Desde el punto de vista financiero, la adquisición de Aedas Homes ha tenido un impacto significativo y acelerador sobre el Plan Estratégico 2023-2027. La operación, estructurada con retornos superiores al 20% de TIR y un múltiplo aproximado de 1,8 veces, incorpora una cartera de alta calidad de alrededor de 20.200 viviendas, de las cuales cerca de 14.000 se encuentran ya en fase de producción, lo que permite acelerar de forma notable la ejecución del plan de negocio.

Como resultado de esta operación, Neinor revisó al alza su guía de mercado, elevando el beneficio neto acumulado previsto de 360 a 510 millones de euros (+40%), y aumentando la remuneración al accionista de 600 a 850 millones de euros (+40%) a lo largo del periodo del plan, reforzando así la creación de valor y la visibilidad de resultados hasta 2027.