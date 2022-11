La multa que te puede meter Hacienda por hacer esto con familiares y amigos

Cada vez son más comunes las transferencias o pagos con Bizum entre amigos y familiares. El dinero en efectivo ha quedado en un segundo plano para muchos, que optan por las herramientas digitales de las entidades bancarías para hacer sus pagos. Estas transferencias no suelen suponer un problema, pero dependiendo del importe, puede llamar la atención de Hacienda e incluso suponer una sanción.

Las transferencias entre amigos y familiares

Los organismos públicos que se encargan de la recaudación de impuestos están especialmente alerta a algunos pagos o movimientos en el banco. Se quiere evitar que los usuarios comentan irregularidades y ante posibles conductas fraudulentas, la Agencia Tributaria puede llegar a sancionar a los usuarios. Los intercambios ilegales de dinero es uno de los puntos de interés y se debe tener en cuenta incluso en las transacciones entre familiares o amigos.

Para poder detectar estas actividades sospechosas, Hacienda y las entidades bancarias colaboran, destacando cualquier movimientos sospechosos. Así se evitan actividades ilícitas como fraude o blanqueamiento de capitales. Es esencial entender las obligaciones en este marco y saber que se podrán pedir justificaciones incluso si se trata de movimientos entre familiares o amigos.

No conocer las obligaciones no excusa del cumplimiento de la ley y así lo marca el Artículo 6 del apartado 1 del Código Civil que expone que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Es esencial conocer cuándo se debe noticiar a Hacienda de los intercambios de dinero y qué controles tienen las entidades para controlar los movimientos de los ciudadanos.

¿Cuál es el límite de las transferencias?

Las transferencias efectuadas entre un familiar, amigo o empresa no podrá superar los 6.000 euros, si se supera la misma entidad bancaria informará a Hacienda de un movimiento poco común en la cuenta. Si la entidad bancaria sospecha que la transferencia realizada puede ser sospechosa puede pedir justificaciones. Esto también pasará con transferencias de cantidades más pequeñas, pero que se detecten como posible fraude.

Esto aplicará también a las transferencias de dinero realizadas a través de Bizum, esta aplicación suele tener límites de dinero a enviar y recibir, aún con ello, si son importes poco comunes puede llamar la atención de los organismos públicos responsables.

El dinero en efectivo y Hacienda

Además de estos movimientos, Hacienda también controla los movimientos de efectivo a través de los bancos. Las entidades informarán a este organismo siempre que los ingresos superen los 3000 euros y Hacienda puede pedir que se demuestre el origen del dinero que se ha ingresado, para evitar posibles fraudes o blanqueamientos de capital con dinero en efectivo.

También presta especial atención a los billetes de 500 euros, avisando de quién lo ha ingresado y cómo se ha realizado el ingreso. Estos billetes se relacionan estrechamente con actividades delictivas y por ello, se lleva un mayor control sobre los mismos. Es común que el banco pida más detalles e informará de manera inmediata a Hacienda.

En el caso de transferencias, Bizum o ingreso de cantidades pequeñas, raramente suponen un problema o alertan de actividades que requieran la intervención de Hacienda.