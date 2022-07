¿Qué pasa si haces Bizum a una persona que no tiene y a dónde va el dinero?

Bizum es una solución de pago por móvil cuya popularidad ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Este 2022 ha alcanzado los 20 millones de usuarios, casi el 50% de la población española adulta, y ha superado la barrera de los 1.000 millones de operaciones realizadas, la mayoría de las cuales corresponden a pagos entre particulares. Si tú también utilizas Bizum, seguro que en alguna ocasión te has preguntado qué pasa si le envías dinero a una persona que no está dada de alta en la plataforma.

Si le envías dinero a alguien que no tiene Bizum, puede ser por dos motivos. El primero, que te hayas equivocado, y le hayas enviado el dinero a otra persona de tu agenda de contactos. Y, el segundo, que le hayas enviado el dinero a un amigo o familiar pensando que tiene Bizum, pero en realidad no está dado de alta en el servicio.

¿Qué ocurre en estos casos? Desde la BBVA explican que no hay de qué preocuparse. Esa persona no recibirá el dinero en su cuenta bancaria, sino un SMS informándole de que le han enviado una cantidad de dinero y un enlace para que se dé de alta en la plataforma.

A partir de ese momento, tiene un plazo de 48 horas para darse de alta en Bizum. Si no lo hace, la operación se cancelará. El dinero no saldrá de tu cuenta hasta que el destinatario no se registre, así que puedes estar tranquilo.

¿Cómo reclamar el Bizum?

El proceso de pago es tan mecánico y rápido que alguna vez puedes equivocarte. Ahora bien, debes saber que si le envías dinero por error a una persona que sí está dada de alta en Bizum, ya no ha marcha atrás. No es posible cancelar la operación una vez se confirma el envío del dinero.

Lo único que puedes hacer en este caso es hablar con esa persona y pedirle que te devuelva el dinero. Si esto no surte efecto, entonces tienes que ponerte en contacto con tu banco para que contacte con la persona a la que le has hecho el Bizum y solicite la devolución. Sin embargo, el banco en ningún caso puede obligarle a devolver el dinero.

La última opción para recuperar el dinero que has enviado es iniciar un procedimiento judicial alegando un posible delito de apropiación indebida. Debes saber que se trata de un proceso largo y complejo que, según la cantidad de dinero que hayas perdido, quizá no te compense.