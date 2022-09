Transferencia bancaria entre familiares: esto es lo que vigila Hacienda

Ahora muchas de las operaciones bancarias que antes requerían acudir físicamente a las oficinas de tu sucursal se pueden realizar online, a través de las webs y aplicaciones en smartphones de las distintas entidades bancarias. Por ejemplo, una de las operaciones más comunes, la transferencia bancaria , se puede realizar fácilmente sin tener que poner un pie en el banco, incluso sin salir de casa. Sin embargo, debes tener cuidado de no cometer errores y esto se aplica tanto a aquellos que no son particularmente hábiles con la tecnología como a aquellos que no están acostumbrados a los asuntos bancarios. Especial cuidado debemos poner sobre las transferencias que hacemos a familiares ya que dependiendo del importe y el concepto puede hacer saltar las alarmas de Hacienda.

Transferencia entre familiares: lo que vigila Hacienda

Cada uno de los movimientos bancarios que hacemos están cada vez más «vigilados» por Hacienda. Sólo de este modo la Agencia Tributaria es capaz de detectar los casos de evasión de impuestos, el fraude o el blanqueamiento. Incluso está al tanto de algo tan «inocente» como el hecho de hacerle una transferencia a uno o varios familiares.

Desde las entidades bancarias están obligados a notificar a Hacienda cualquier movimiento sospechoso que haya en las cuentas de sus clientes y en el caso de que las transferencias bancarias a familiares, parece que en lo que se fijan es en la cantidad que transferimos pero también en que no se trate de una operación que tiene con el impuesto de donaciones.

Cantidades límite en las transferencias

En lo que respecta a las cantidades, poco importa si la transferencia que hacemos es a un familiar, a un amigo o a cualquier empresa o asociación. Cualquier movimiento de más 6.000 euros ya es notificado a Hacienda y en el caso concreto de transacciones como las transferencias, sólo con que supere los 10.000 euros ya es inspeccionado por la Agencia Tributaria.

Sin embargo no tenemos porqué asustarnos ya que no significa que nos vayan a multar o a penalizar. Siempre que podamos justificar ese movimiento o transferencia no pasará nada.

Alerta con el el impuesto de donaciones

Por otro lado, toda transferencia entre familiares van sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De este modo, tendremos que pagar un porcentaje a partir del dinero que hayamos transferido y la comunidad autónoma donde hayamos hecho la transferencia.

Para evitar este impuesto de sucesiones, existe una opción que es la de hacer la transferencia en concepto de préstamo, pero en ese caso el dinero transferido estaría sujeto al impuesto de Transmisiones Patrimoniales (IPT), por lo que el beneficiario se verá obligado a presentar las autoliquidaciones correspondientes, a través del modelo 600 y en un plazo de 30 días. Sin embargo es sólo un trámite administrativo porque no debemos pagar nada.

Por otro lado, si recurrimos a un préstamo implica una devolución que Hacienda vigilará porque en el caso de que ese dinero no se devuelva a la cuenta de origen se considerará como «préstamo encubierto» que podría acabar en sanción si finalmente se demuestra que la persona tenía que pagar en realidad el porcentaje del impuesto de sucesiones.