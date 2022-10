La construcción del gasoducto Midcat, que permitiría transportar gas desde el norte de África hasta el norte de Europa, atravesando España y Francia, amenaza con poner fin al idilio que mantienen los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. La actitud «insistente y con datos falsos» del presidente español, apuntan fuentes del entorno del francés, está «tensando» las relaciones diplomáticas entre dos países que siempre han mantenido una estrecha colaboración.

Macron, según fuentes del Elíseo consultadas por este periódico, está «harto» de «las presiones injustificadas y repetitivas» que el jefe del Ejecutivo español está ejerciendo para que cambie de opinión. El presidente francés, visiblemente enfadado, señalaba este jueves a su llegada al Consejo Europeo informal de Praga (República Checa) que «es Francia quien exporta gas a España, no al revés». Algo que es así desde agosto con los datos de Enagás, como ha venido informando OKDIARIO.

Y ha subrayado que «nos sobra interconexión». Un discurso con el que pone en valor que «eso nos permite a nosotros ser solidarios con Europa». Un argumento, el de la solidaridad, que emplea Sánchez para justificar su deseo.

De esta forma, una vez más, Macron rechaza públicamente la construcción de este gasoducto que reclama España con la complicidad de Alemania. Este pasado miércoles, en La Coruña (Galicia), Sánchez tuvo la ayuda de su colega alemán Olaf Scholz a la hora de presionar al francés. Unas presiones que, tal como manifiestan desde el Elíseo y como ha demostrado el propio presidente de la República Francesa en Praga, no están gustando nada. Más bien cabreando a uno de los principales líderes de la UE.

La Comisión Europea ya se ha inhibido en la cuestión y ha dicho que deben ser los estados involucrados los que lleguen a un acuerdo. Aunque del tema energía se hablará en la reunión de esta semana en la capital de la República Checa, que ostenta la presidencia de turno de la UE, fuentes del gabinete de Macron descartan «por completo, mientras siga con esta actitud» una charla con Sánchez para abordar la cuestión.

En un discurso enmarcado dentro de los objetivos de la Agenda 2030 Macron, durante una breve declaración ante los medios en la que básicamente respondió a las presiones españolas, ha manifestado que el objetivo comunitario no debe ser la importación de gas, sino el de “ir hacia el hidrógeno”. El presidente francés, con datos, aplacó la reivindicación del presidente Sánchez.

“¿Utilizamos a plena capacidad los gasoductos que existen? No, estamos al 50 o 60%. ¿Hoy sube gas de forma masiva? No, es Francia la que hoy exporta gas a España”. Además, recordó, la construcción de este gasoducto conllevaría un plazo de 5 a 8 años de obras. Lo que le sirvió para reprender al presidente del Gobierno de que «aquí no hay que poner plazos para nada».

Moncloa, tras conocer las manifestaciones públicas de Macron, no tardó en reaccionar. Fuentes gubernamentales se mantienen enrocadas en su posición y en la voluntad de cambiar el parecer de Francia con sus propios datos. «Desde el 1 de marzo, una semana después de que empezara la guerra en Ucrania, España ha tenido un saldo exportador neto de gas a Francia en el 69% de los 219 días transcurridos» aseguran. Según el Gobierno, «en torno al 17% de los días del periodo, la conexión ha estado a su máximo de capacidad de exportación, ya que una infraestructura que opera al máximo el 20% de los días se considera saturada».