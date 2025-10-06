La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado del nombramiento de Lola Solana como vocal titular de su comité consultivo en sustitución de Alfredo Jiménez, quien ha presentado su dimisión, tal y como ha indicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Alfredo Jiménez ya había comunicado su renuncia a su condición de vocal titular del comité consultivo el pasado 1 de septiembre. En este actuaba como representante de la asociación más representativa de analistas financieros. Ese mismo día, Solana presentaba su renuncia como vocal suplente, igualmente en representación de la asociación de analistas financieros.

En la reunión llevada a cabo el 24 de septiembre, el consejo de la CNMV dispusieron de los ceses y acordaron nombrar a Solana como vocal titular en el comité consultivo, y a Beatriz Alonso-Majagranzas como vocal suplente. De esta manera, ambas representarán a los colectivos profesionales, a propuesta de la asociación más representativa de analistas financieros.

Nombramientos en la CNMV

A continuación, comienza un plazo de dos días hábiles, los siguientes a la publicación del anuncio, para presentar reclamaciones contra esta decisión ante la mesa encargada de la supervisión y control del procedimiento.

Estos cambios se derivan de los que se anunciaron a mediados de septiembre en el Instituto Español de Analistas, asociación que preside Lola Solana. El pasado 17 de septiembre se comunicó la jubilación de Alfredo Jiménez, quien hasta ese momento era secretario general de la organización y director general de la Fundación de Estudios Financieros (FEF).

Igualmente, se anunció el nombramiento de Beatriz Alonso-Majagranzas como directora de desarrollo de negocio del Instituto cuyo cometido es «fortalecer la relación con socios, empresas e instituciones» así como el impulso de nuevas iniciativas y alianzas estratégicas.