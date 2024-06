El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha afirmado que la compañía tiene el objetivo de alcanzar un «acuerdo equilibrado» con Bruselas. Sobre la operación con Air Europa, Gallego quiere moderación para que se proteja la competencia e IAG pueda mejorar la conectividad de España, la competitividad en Europa.

En cuanto al dividendo, pese a no dar ningún detalle sobre ello, el directivo ha detallado que la previsión es que el flujo de caja libre va a ser «significativo» porque la demanda sigue fuerte y porque ya se ha pagado gran parte de la deuda adquirida durante la pandemia.

De esta manera, la compañía pretende convertir Barajas en «el gran ‘hub’ de Europa que debería ser», ha admitido. Además, también ha declarado que está abordando un debate sobre las retribuciones de los accionistas. Así lo ha expresado el directivo durante su discurso en la junta de accionistas de la compañía, celebrada este miércoles en segunda convocatoria, donde ha recordado que IAG presentó el pasado 10 de junio la nueva propuesta de remedies ante la Comisión Europea con la intención de que esta analice y apruebe la compra. En este sentido, Gallego ha señalado que no van a dar guidance individual, pero ha repetido que va a ser significativo y que, por ello, están teniendo el debate sobre la retribución a los accionistas.

La última propuesta de IAG promete ceder hasta el 52% de las rutas operadas por Air Europa en 2023 y presenta como ‘remedy takers’ a Binter, Iberojet, Ryanair, World to Fly, Avianca y Volotea. Si no se aplican mecanismos que alarguen el plazo, la CE tiene hasta el 20 de agosto para tomar una decisión.

Acuerdos con otras compañías

El ‘holding’ aeronáutico, que engloba a Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, tiene en marcha una serie de estrategias para el periodo 2024-2026. Según ha recordado Gallego, una de ellas es centrarse en desarrollar y aprovechar los acuerdos estratégicos con otras aerolíneas, especialmente aquellas que permiten conectar con el Atlántico Norte y el negocio conjunto con Qatar Airways, puerta de entrada para que las aerolíneas del grupo conecten con Asia.

Además, invertirá 2.500 millones de euros en iniciativas que mejoren la experiencia del cliente, lo que supone duplicar la inversión en este apartado con respecto a antes de la pandemia, y tiene el objetivo de potenciar IAG Loyalty como una oportunidad de conocer las preferencias e intereses de los clientes. Otro de los pilares de su estrategia es conseguir un negocio sostenible a largo plazo con «una asignación disciplinada del capital, un balance sólido» y el cumplimiento del objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Para ello, tiene el compromiso de cubrir el 10% de sus necesidades de combustible con combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) para 2030, un objetivo «ambicioso» para el que Gallego ha pedido políticas que incentiven la producción tanto a la Unión Europea como al Reino Unido. De cara a 2024, Gallego se ha mostrado optimista porque los datos del primer trimestre «fueron muy buenos», con un beneficio operativo de 68 millones de euros, dada la alta demanda y el impacto positivo de las iniciativas de transformación.

En este contexto, esperan seguir generando un flujo de caja libre significativo y mantener un balance sólido y de grado de inversión. Sin embargo, los costes unitarios, excluyendo el combustible, aumentarán ligeramente en 2024.

Por otro lado, en la junta de accionistas de IAG, se ha aprobado la reelección de todos los consejeros a excepción del consejero no ejecutivo dominical Giles Agutter, que no se presentó a la reelección. Para cubrir esta vacante, el consejo de administración ha nombrado a Bruno Matheu como consejero no ejecutivo dominical de acuerdo con la propuesta de accionista Qatar Airways Group, que tiene un 25,1% de IAG. También se han aprobado las cuentas anuales y los informes de gestión de la sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2023, así como la aprobación de la gestión del consejo de administración de la compañía.

Además, se ha sometido a votación la autorización al consejo de administración para aumentar el capital social y emitir títulos, así como excluir el derecho de suscripción preferente en relación con esos movimientos del capital y deuda hasta un máximo del 10% sin restricción alguna y hasta otro 10% adicional, que deberá destinarse a una adquisición o inversión de capital específica .