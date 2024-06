Iberia trata de convencer a Bruselas para que acepte la operación de compra sobre Air Europa, y para ello, una semana más, ha elevado el porcentaje de rutas que está dispuesta a ceder a otras aerolíneas cuando complete la fusión.

Ahora propone a la Comisión Europea ceder hasta el 52% de las rutas operadas por Air Europa en 2023 con el fin de conseguir luz verde a la compra de esta compañía, un esfuerzo con el que el grupo IAG pretende demostrar el fuerte interés que tiene por Air Europa, aunque el problema para Bruselas no pasa por ahí.

De hecho, la propia Comisión Europea ya le hizo llegar sus objeciones a Iberia, y no tienen que ver con el número de rutas que cede, sino porque allí donde las cede no está garantizada ni la calidad ni la cantidad del servicio, y además cree que puede producirse un incremento importante del precio. Consideran desde Bruselas que la eliminación de competencia entre Ibera y Air Europa pueden hacer que las aerolíneas que se queden esas rutas, a la larga, no sean verdaderamente capaces de operarlas del mismo modo, y a la larga se elimine por completo la competencia.

Plazos y ‘remedies’

Aunque la Comisión Europea tenía hasta el 7 de junio de este año para adoptar una decisión definitiva sobre la fusión, el plazo se ha alargado hasta el 20 de agosto. La idea que maneja la propia Comisión, en todo caso, es la de dejar zanjado este asunto antes de que termine el mes de julio.

La nueva oferta de Iberia contempla ceder a aerolíneas de la competencia hasta el 52% de las rutas operadas por Air Europa en 2023, frente al 40% que planteó inicialmente. Después subió al 50%, luego al 51% y ahora un punto más.

De esta manera, Iberia considera que aunaría los esfuerzos de las dos mayores aerolíneas españolas, a pesar de que para Bruselas el problema pasa porque Ibera, en realidad y por accionariado, pertenece a Qatar. Esto hace de la aerolínea una empresa extranjera, y no quiere Bruselas que los llamados ‘campeones europeos’, es decir, las nuevas grandes empresas que se conforman en Europa para competir con EE.UU. y China, dependan de potencias ajenas a la Unión Europea.

La Comisión Europea ahora se ha fijado el 20 de agosto como fecha límite para tomar una decisión sobre la operación, como decimos, y aunque quiere dirimir el asunto lo antes posible, fuentes de la Comisión apuntan a que podría haber nuevos retrasos en la negociación con Iberia.