Hidalgo (Globalia): «Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente»

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha defendido que ni el grupo ni la aerolínea Air Europa se han beneficiado del dinero de los contribuyentes, haciendo referencia al crédito logrado por la compañía aérea durante la crisis del Covid-19, que ascendía a 475 millones euros, pero que fue devuelto por completo tras conseguir el apoyo inversor de Turkish Airlines.

«Hemos devuelto el crédito al cien por cien, más ciento y pico millones en concepto de intereses. Así que quede muy claro para todos los españoles ni Globalia ni Air Europa han cogido ni un solo euro de ningún contribuyente. Ni un solo euro», ha afirmado con rotundidad el presidente de la compañía.

Por otro lado, Hidalgo ha criticado lo que ha denominado «dialéctica del rescate», afirmando que el dinero recibido no era ningún rescate, sino un préstamo que ya ha sido devuelto junto a 100 millones de euros de intereses, algo que demuestra que había un plan de viabilidad «que se ha cumplido al 100%».

«Lo hemos salvado, lo hemos sacado adelante, hemos pagado hasta el último euro sin ninguna ayuda ni ninguna consideración», ha remarcado en una entrevista concedida a EP en el marco de la reinauguración de su hotel en Santo Domingo (República Dominicana), el Santo Domingo Bay Convention Resort.

Crédito a Air Europa

El presidente de la empresa cree que en el momento de recibir estos créditos, en noviembre de 2020, era necesario el dinero, pero no «por una mala gestión empresarial», sino por «culpa de los gobiernos que cerraron el mundo entero».

Respecto a los contactos desplegados por su hijo para salvar la aerolínea, Juan José ha explicado que Javier Hidalgo, quien en 2020 era consejero delegado de Air Europa, «hablaría con mil personas, todas las que fueran necesarias para salvar la empresa».

«Hablaría con quien fuera. Yo no sé con quién habló, pero lo que sí sé es que yo firmé y avalé», ha incidido el directivo, que avaló a la compañía con sus propias propiedades en el proceso de obtención de los préstamos.

Es este detalle el que cree que determinó que Air Europa fuera la primera compañía en recibir dinero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI en noviembre de 2020.

«Fue la primera porque fue la única avalada, avalada por Juan José Hidalgo», ha argumentado el empresario, añadiendo que luego llegaron «bastantes créditos posteriores» que tardaron «mucho tiempo» en adjudicarse porque no tenían una figura de aval.

Con todo, el directivo ha recordado que la SEPI ha estado presente en el consejo de administración de la aerolínea desde ese momento hasta el pasado noviembre, cuando se devolvió el total de lo concedido, con dos consejeros, por lo que no se ha hecho «nada sin que la SEPI no estuviera al corriente».

No obstante, reconoce que no le ha hecho «ninguna gracia» todo el revuelo surgido alrededor de estos créditos, a los que vinculan con la trama Koldo, pero cree que «ha hecho tanto ruido que por eso va tan bien la empresa». «Va llena (de pasajeros) y yo creo que ha sido por hablar tan mal de ella. Por eso está vendiendo tanto», ha comentado para zanjar el asunto.