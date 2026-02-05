Giro en las tarjetas de crédito: el Gobierno prohíbe a los bancos que hagan esto y va a afectar a tu bolsillo

El Gobierno aprobó el pasado 7 de enero en Consejo de Ministros y ha sacado ya a audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que llega por orden de la Unión Europea para poner fin a las prácticas abusivas de los bancos y otras entidades de crédito. Esta norma, que se tendrá que aprobar en Congreso o vía decreto, llega para proteger a los ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea. Consulta en este artículo la decisión que ha tomado el Gobierno con respecto a las tarjetas de crédito.

Mientras el Gobierno de Sánchez sigue a la deriva envuelto en casos de corrupción, desde algunos ministerios siguen inmiscuidos en otras batallas para llevar el día a día. Concretamente, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha puesto encima de la mesa una nueva ley que transpone la Directiva (UE) 2023/2225 y sustituirá a la actual Ley 16/2011, que llega para proteger a los clientes de las prácticas abusivas de los bancos y otras entidades de crédito. Este anteproyecto de ley fue aprobado el pasado 7 de enero en Consejo de Ministros y ha sido sacado a subasta pública conforme dicta el protocolo.

Este anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo llega para, por ejemplo, prohibir a los bancos expedir tarjetas de crédito y ampliar los límites de financiación a los clientes antes. Para que esto ocurra, las entidades financieras y otras de crédito tendrán que contar con la aprobación de la persona que ha contratado el servicio. Una vez entre en vigor esta ley, también se acabarán las comisiones de mantenimiento de las tarjetas de crédito y se pondrá fin a las ventas vinculadas, como en los casos en los que se tiene que contratar un seguro al pedir un préstamo.

El Gobierno y el cambio con las tarjetas de crédito

Este Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo fue publicado hace unos días por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y «tiene como finalidad transponer las directivas de la Unión Europea de crédito al consumo y de servicios financieros a distancia».

«El proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, garantizando la transparencia, la concesión de crédito responsable y la prevención del sobreendeudamiento, a la vez que se fomenta la justa competencia en el mercado del crédito mediante una nueva ley, que derogará tanto la actual ley de contratos de crédito al consumo como la ley de servicios financieros a distancia y modificará el Texto Refundido de Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y un real decreto de desarrollo», informan desde el Gobierno sobre este anteproyecto que salió hace unos días a audiencia pública para su posterior aprobación.

Esta nueva ley llegará para evitar los abusos de los bancos en los productos financieros a contratar y, entre ellos, está limitar el tope de los intereses de las tarjetas de crédito, que no podrán superar el 2,5 del interés legal del dinero. Además, también se creará la figura del «prestamista de alto coste», que tendrá que ser supervisado por el Banco de España. Las entidades de crédito de «Compra ahora, paga después» también tendrán que contar con la autorización del BDE para poder ofrecer servicios a sus clientes.

La Ley de Contratos de Crédito al Consumo también luchará contra las llamadas dark patterns, que son espacios de publicidad engañosa que incitan a los usuarios a contratar créditos rápidos en diferentes sitios web.