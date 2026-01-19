La gestora francesa de instituciones de inversión colectiva Amundi duplicó el número de acciones que tiene de Ferrovial en el último trimestre de 2025, justo antes de que la compañía española entrara en el índice tecnológico Nasdaq 100, según los registros consultados por OKDIARIO. Esta gestora decide en qué empresas, bonos o países se invierte el capital de sus clientes, basándose en sus propios análisis de mercado.

En concreto, Amundi pasó de tener 11.512.000 acciones a poseer 21.529.000 títulos en tres meses, o lo que es lo mismo, incrementó su presencia un 98,15%, lo que supone prácticamente duplicarla.

Por tanto, la inyección de Amundi fue una de las claves para que Ferrovial contara con la capitalización suficiente para ser considerada óptima para el Nasdaq 100, índice que recoge a las 100 empresas más importantes del sector de la industria tecnológica. La constructora española superó la capitalización de mercado de otras empresas que competían por entrar.

En el Nasdaq 100 se encuentran gigantes como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Tesla, Intel, Paypal o Netflix, entre otras. La más valiosa, Nvidia, capitaliza 5 billones de euros (casi tres veces el Producto Interior Bruto de España), frente a los 41.100 millones de euros de Ferrovial.

El Nasdaq 100 ofrece a Ferrovial la posibilidad de acceder a mucha más liquidez. Esto se debe a que hay numerosos fondos que invierten en el índice al completo. Es el caso de los fondos indexados, que replican los movimientos del selectivo.

Ferrovial, Amundi y el Nasdaq 100

Por ello, entrar en este ránking de 100 empresas provoca de forma inmediata que entre mucho más dinero y la capitalización se incremente. Es decir, la apuesta de Amundi fue acertada, pues duplicar su presencia en la compañía provocó que estuviera dentro en el mejor momento.

Otras entidades como Lazard Asset Management también se fijaron en Ferrovial justo antes de su incorporación en el índice tecnológico. En este caso, la firma entró de lleno en el accionariado con una compra de 21.988.000 acciones, haciéndose con el 3,06% de la propiedad.

«La entrada de Ferrovial en el Nasdaq 100 es un reconocimiento a la solidez de nuestro modelo integrado de negocio para el desarrollo de infraestructuras. Este logro aumenta nuestra visibilidad entre los inversores estadounidenses y globales, amplía nuestra base accionarial y pone de manifiesto la confianza del mercado en nuestra capacidad para desarrollar proyectos concesionales de infraestructuras de alto valor, que impulsan el crecimiento económico y contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que operamos» afirmó tras la incorporación Ignacio Madridejos, consejero delegado de la compañía.

«Estamos comprometidos con nuestra estrategia de crecimiento e inversión en Estados Unidos y con la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas», sentenció. La incorporación de Ferrovial al índice se hizo efectiva antes de la apertura del mercado el pasado lunes 22 de diciembre de 2025.

Desde entonces, sus acciones se han revalorizado cerca del 4%, especialmente a partir del pasado 2 de enero, aunque con cierta volatilidad. En el último año, su valor en Wall Street se ha disparado más del 64%, consolidándose así la empresa en los mercados de Estados Unidos.