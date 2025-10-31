El fondo Nartex Capital se transforma en la gestora SGIIC

El fondo Nartex Capital ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro 297 a transformarse en una gestora. Esta transformación supone la evolución natural de un fondo de inversión que, desde su lanzamiento en diciembre de 2021, ha destacado por su estrategia y proceso de inversión.

Esto ha dado lugar a unos resultados extraordinarios, con una rentabilidad de más del 25% de media superior a la de los grandes fondos internacionales de su categoría, que se han traducido en un gran crecimiento en el volumen de activos, con más de 400 millones de activos bajo gestión en menos de 4 años.

Igualmente, cabe destacar que el alineamiento de intereses con sus co-inversores es total, ya que el equipo gestor tiene todo su patrimonio invertido en el fondo. Nartex es un fondo especializado en invertir en compañías de calidad a un precio razonable (QARP). Nartex cubre exhaustivamente un universo de 120 compañías globales con modelos de negocios ganadores:

Monopolios u oligopolios naturales

u oligopolios naturales Crecimiento estructural y predecible

y predecible ROIICs (retorno sobre capital incremental invertido) crecientes

Así, el fondo busca construir un portfolio con múltiples fuentes de retorno descorrelacionadas entre sí, seleccionando las 20-25 compañías que ofrecen las mayores rentabilidades ajustadas por el riesgo asumido.

La transformación en gestora (SGIIC) es fruto del crecimiento y consolidación del fondo como uno de los actores principales del mundo de fondos independientes españoles.

Hasta la conversión en gestora independiente, la gestión del vehículo de inversión (Incometric Nartex Equity Fund) se articulaba a través de Dux Inversores SGIIC, entidad especializada en la gestión y administración de fondos y sociedades de inversión.

«Queremos ser uno de los referentes mundiales dentro de los fondos quality; nuestra obsesión es dar a nuestros co-inversores la mejor relación riesgo-retorno», explica Tomás Maraver, CIO de Nartex Capital.

Por su parte, el responsable de Desarrollo de Negocio y Relación con Inversores de Nartex Capital, Íñigo Gasset, subraya: «En Nartex no tenemos inversores, sino coinversores, porque tenemos todo nuestro patrimonio invertido en el fondo».