Los españoles se movilizan y dan ejemplo de filantropía tras el aumento de pobreza que sufre España y la inestabilidad internacional. Así, «el 80% donó productos a un banco de alimentos» y «el 59% declara haber hecho al menos un donativo en el último año». Estas son algunas de las conclusiones que ha expuesto CaixaBank Research en la presentación de su informe La filantropía en España: actitudes y comportamientos sociales a la que ha acudido OKDIARIO.

La tasa de pobreza severa española, a nivel europeo, sólo se sitúa por detrás de las de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría y supera en casi dos puntos porcentuales la media comunitaria, según Funcas. Ante esa situación, sumada a la de los conflictos bélicos en diversos países y a la DANA que sufrió Valencia, CaixaBank Research ha constatado que los españoles se movilizan para ayudar.

En promedio, los españoles donan 345 euros al año, aunque la mediana (el valor de la mitad de la distribución) es de 120 euros anuales. Por otro lado, «el 90% de los donantes vive en zonas urbanas». No obstante, la hipótesis de estos analistas es que «a nivel rural, es probable que la solidaridad se vincule a través de otros mecanismos».

Los españoles combaten la pobreza

«Las personas con unos ingresos inferiores a 20.000 euros hacen una donación mediana de 145 euros al año. Las personas con unos ingresos entre 20.000 y 40.000 euros, hacen una donación mediana de unos 200 euros. Va subiendo. Las personas con unos ingresos superiores a 60.000 euros al año donan en general en mediana a 265 euros», explican los analistas.

No obstante, en términos relativos, el mayor esfuerzo lo hacen los que tienen menor capacidad económica: «Cuando miramos estas aportaciones en relación a los ingresos, el patrón es a la inversa. Las personas de menos ingresos son las que realizan un mayor esfuerzo. Concretamente, las personas con unos ingresos inferiores a 20.000 euros dedican a donativos el 1,3% de sus ingresos, y el esfuerzo se va reduciendo a medida que los ingresos van aumentando».

«Personas con unos ingresos entre 20.000 y 40.000 €, hacen un esfuerzo de alrededor del 0,7%. El 0,5% las personas que tienen unos ingresos de entre 40.000 y 60.000 euros. Y, las personas de ingresos superiores a 60.000 euros, en general, el esfuerzo que hacen en mediana es del 0,3%», aseguran los expertos de CaixaBank Research.

Además, los españoles tienden a ser solidarios de forma continua: «El 75% de los donantes dona tres o más veces al año». «Hay un pequeño grupo de la población que llamamos superdonantes. Ese 10% de los donantes que llevan a cabo un esfuerzo diferencial mayor, mucho más constante y regular y acaban aportando prácticamente la mitad del total de donaciones».

Los «superdonantes no son personas con unos ingresos en general especialmente elevados». Y es que, «la mitad de estos superdonantes, el 47% del total, tiene unos ingresos entre 20.000 y 40.000 euros». Sin embargo, lo que destaca de ellos es la regularidad con la que lo hacen».

Por otro lado, las donaciones están bastante concentradas en unas pocas entidades. Los analistas reconocen que hay «dispersión en muchas ONG, muchas instituciones a través de las que se vehiculan las donaciones». Sin embargo, «hay un pequeño grupo de ONG, un 1% del total, a través del que se canalizan prácticamente el 80% de los recursos».