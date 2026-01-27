Estoy contando los días para probar el último producto viral de Mercadona: detox e iluminador facial

La sección de perfumería de Mercadona vuelve a ser noticia estos días en redes, tras un lanzamiento que empieza a llamar la atención entre quienes siguen de cerca las novedades de Deliplus. No se trata de un sérum ni de una crema de tratamiento intensivo, sino un formato mucho más sencillo: una mascarilla en stick pensada para usar en pocos minutos y sin complicaciones. Un producto viral en Mercadona y que seguro que como yo, vas a querer poner a prueba de inmediato.

Con otros productos de Deliplus ocurrió lo mismo, se pusieron de moda en Instagram o Tiktok y muchos clientes de Mercadona corrieron a hacerse con ellos, y ahora con el Mask Stick Facial Clean detox & iluminador va a suceder lo mismo gracias a su fórmula, cómo se aplica y sobre todo, lo que vale. No es una mascarilla tradicional, no ensucia y no requiere tiempo de preparación ya que se aplica directamente sobre la piel y se retira con agua. El precio es de tan sólo 3,50 euros y se vende en un formato de 40 gramos, por lo que cuesta poco darle una oportunidad. De este modo, forma parte del encanto de estos lanzamientos con productos accesibles, fáciles de usar y que se integran bien en cualquier rutina sin grandes complicaciones.

Así el nuevo producto viral que arrasa en Mercadona

El nuevo producto viral de Mercadona pertenece a la línea Facial Clean de Deliplus y está pensado para todo tipo de pieles. No es una mascarilla líquida ni en crema, sino una barrita sólida que se desliza por el rostro para depositar una capa fina del producto. Está formulada para eliminar impurezas y aportar un tono más uniforme y luminoso tras cada uso, algo que según el propio folleto se consigue gracias a una combinación de ingredientes limpiadores, exfoliantes y extractos vegetales.

En la fórmula aparecen varios ingredientes que ya son habituales en los productos de limpieza facial. Por un lado, el aceite de jojoba y los extractos de higo y morera blanca, que aportan ese punto suave que ayuda a que la piel no se quede tirante después de usar la mascarilla. A esto se suman el caolín y la arena diatomácea, materiales que suelen emplearse para arrastrar impurezas y dejar la superficie del rostro algo más uniforme. También incorpora ácido ascórbico, la forma de vitamina C que suele incluirse en productos que buscan dar un aspecto más despierto y luminoso sin necesidad de usar un tratamiento más complejo.

El envase es compacto, fácil de guardar y pensado para quienes prefieren productos rápidos y cómodos. Viene protegido con un cierre giratorio que evita que la barra se deteriore y permite mantenerla limpia entre usos, algo especialmente útil para quienes se maquillan o se lavan la cara con frecuencia.

Cómo se usa y cuánto tarda en actuar

El modo de aplicación es uno de los motivos por los que este producto se está volviendo tan popular. Sólo hay que retirar la tapa, girar la base y deslizar el stick directamente sobre la piel seca, evitando ojos y labios. Se puede utilizar en mejillas, frente, barbilla, nariz e incluso cuello o escote. La textura es suave y no gotea, lo que facilita que la aplicación sea rápida y controlada.

Una vez extendida la capa, basta con dejarla actuar entre 3 y 5 minutos, según recomienda Mercadona. Durante ese tiempo, los ingredientes actúan retirando impurezas, absorbiendo el exceso de grasa y dejando la piel más lisa. Para retirarla, se aclara con agua tibia, igual que una mascarilla tradicional, pero sin la sensación pesada que dejan algunas fórmulas más densas.

El producto debe utilizarse con precaución en caso de piel sensible, evitando el contorno de ojos y labios. Como ocurre con cualquier mascarilla de efecto detox, corresponde no abusar de la frecuencia y comprobar cómo reacciona la piel en los primeros días.

Por qué todo el mundo habla de este stick

Además del precio, el formato stick es una de las claves del éxito que ha hecho que este producto de Mercadona sea viral. Resulta mucho más limpio que una mascarilla convencional y permite controlar bien la cantidad. También influye la tendencia general hacia productos que combinan varias funciones en un solo gesto: limpiar, exfoliar y dar luminosidad sin necesidad de tres pasos diferentes.

El hecho de que esté pensado para todo tipo de pieles también amplía su público. No es un producto técnico ni un tratamiento avanzado; más bien es una solución rápida para quienes buscan un efecto buena cara sin demasiada preparación. En redes, muchos usuarios destacan precisamente eso: se usa casi sin pensarlo y se retira igual de fácil.

¿A qué esperas? Ahora ya conoces este nuevo producto viral y seguro que querrás salir corriendo a por él. El Mask Stick Facial Clean detox & iluminador ya está disponible en Mercadona en formato tubo de 40 g por 3,50 euros. Lo encuentras en zona de perfumería junto al resto de productos faciales de Deliplus.