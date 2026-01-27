Restalia bate récord de consumo en 2025: la cifra de negocio crece del 12% y apuesta por el crecimiento de sus marcas para 2026

Restalia ha cerrado 2025 con récords de consumo, destacando las categorías de bebidas -cervezas y refrescos-, y alimentación -panes y cárnicos-. La compañía ha alcanzado destacadas cifras que reflejan la sólida relación con sus proveedores y el continuo crecimiento del consumo en sus establecimientos con nuevos productos y formatos de venta, lo que ha posibilitado un crecimiento del 12% de la cifra de negocio.

Consecuencia de este efecto mantenido ha sido la puesta en marcha de un centro independiente de innovación integral, “KUBO Innovation Lab”, que actuará como laboratorio especializado en la investigación y el diseño de la restauración comercial del futuro, tanto de productos como de marcas y tendencias de consumo. Un proyecto que lidera en primera persona José María Capitán, fundador y propietario de Restalia, y que refleja la visión vanguardista de su creador.

La compañía apuesta también en 2026 por la expansión y el crecimiento orgánico, preparando la renovación paulatina del conjunto de sus marcas, una actualización que ya inició con 100 Montaditos y que en 2025 continuó con la renovación de La Sureña. El nuevo año verá también la reedición de The Good Burger -TGB-, la cadena pionera de smash burger en el segmento premium de hamburguesas en España.

Tendencias de consumo en bebidas: refrescos y cervezas

El consumo de bebidas sigue constituyendo un alto porcentaje de las ventas del grupo Restalia. Destacan en 2025 los incrementos en el volumen de bebidas refrescantes, cifrado en 9,4MM de litros, un 10% superiores a los registrados en 2024, siendo las no carbonatadas y bajas en azúcares las preferidas por los consumidores.

Los productos cerveceros por su parte se han mantenido como uno de los más demandados por el tipo de perfil de consumidor de las marcas de Restalia, especialmente 100 Montaditos y La Sureña, con un consumo que superó los 23MM de litros a cierre de 2025 en el marco del negocio agregado de península ibérica, en el que Portugal se ha consolidado además de manera destacada. Para entender de manera práctica este dato, su conversión al formato de jarras de cerveza servidas alcanza las 46MM de unidades, lo que consolida a Restalia como la principal consumidora en cadenas de restauración organizada de esta categoría.

En resumen, los consumos promedio por establecimiento han registrado incrementos significativos en comparación con 2024, lo que resalta la efectividad de las estrategias implementadas por el grupo para captar la atención y fidelización de sus clientes.

Tendencias de consumo en bebidas: refrescos y cervezas

El consumo de bebidas sigue constituyendo un alto porcentaje de las ventas del grupo Restalia. Destacan en 2025 los incrementos en el volumen de bebidas refrescantes, cifrado en 9,4MM de litros, un 10% superiores a los registrados en 2024, siendo las no carbonatadas y bajas en azúcares las preferidas por los consumidores.

Los productos cerveceros por su parte se han mantenido como uno de los más demandados por el tipo de perfil de consumidor de las marcas de Restalia, especialmente 100 Montaditos y La Sureña, con un consumo que superó los 23MM de litros a cierre de 2025 en el marco del negocio agregado de península ibérica, en el que Portugal se ha consolidado además de manera destacada. Para entender de manera práctica este dato, su conversión al formato de jarras de cerveza servidas alcanza las 46MM de unidades, lo que consolida a Restalia como la principal consumidora en cadenas de restauración organizada de esta categoría.

En resumen, los consumos promedio por establecimiento han registrado incrementos significativos en comparación con 2024, lo que resalta la efectividad de las estrategias implementadas por el grupo para captar la atención y fidelización de sus clientes.

Alimentación: panes y productos cárnicos lideran los consumos

En cuanto a panes, una de las señas de identidad de la compañía con desarrollos específicos originales en cada una de sus marcas, Restalia ha superado las expectativas con un total de 65 millones de unidades consumidas en el conjunto de sus enseñas comerciales, en su mayoría referidas a las diferentes variedades de montaditos de 100M, un saludable indicador para este ya tan español formato de venta masivo.

El consumo de productos cárnicos ha alcanzado igualmente cifras récord en 2025, con un total de 3,2MM de kilos de productos consumidos. De ellos, The Good Burger, la marca de smash burger, copa las cifras de consumo en el año con 600.000 kilos en esta categoría.

Estos resultados refuerzan la posición de Restalia como líder en el sector, destacando el compromiso con la calidad y la excelencia en los productos ofertados. La colaboración con proveedores locales y nacionales de confianza ha sido clave para alcanzar estos récords, con un enfoque continuo en la sostenibilidad, la innovación y la satisfacción del consumidor, permitiendo incluso el hecho de haber podido absorber los incrementos de precios de las materias primas durante 2025 sin prácticamente elevaciones significativas en los precios de venta al cliente.

Un crecimiento que continuará en 2026

La combinación de innovación, renovación y crecimiento en un mercado con cifras de negocio al alza, pero altamente competitivo serán los ejes de la estrategia planteada por Restalia para 2026, año en el que prevé llevar a cabo la apertura de un centenar de nuevos restaurantes en sus actuales focos de expansión y desarrollo, España, Portugal y EEUU.

Las previsiones de este plan de aperturas para el primer trimestre apuntan ya a un optimista arranque de año, especialmente en su marca 100 Montaditos, y permitirán a la compañía dibujar un mapa de proyección geográfica que viene a consolidar la fuerte presencia de sus marcas en el mercado del foodservice.

“En este escenario, ser la única empresa de restauración organizada en España con capital 100% propio, nos da además una ffexibilidad, libertad e independencia de movimiento de las que muy pocos pueden gozar en este sector, lo que nos facilita ajustar nuestras estrategias de manera ágil sea cual sea el entorno al que nos enfrentemos”, afirma María Noguera, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la compañía.