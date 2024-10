Buenas noticias de Hacienda: está devolviendo 4.000 euros a todos los que estén en esta lista

Un grupo de jubilados tendrán buenas noticias de aquí a fin de año después de una sentencia histórica del Tribunal Supremo. Los mutualistas que en su día cotizaron de más por un error de la Agencia Tributaria son las personas que están en la lista de Hacienda y por ello ya han recibido, o recibirán de aquí a final de año, una indemnización que podría llegar a los 4.000 euros por lo que en su día pagaron de más. Por ello, la Agencia Tributaria ha habilitado un canal para satisfacer las necesidades de los afectados en su día.

Los mutualistas llevan en el foco de la noticia desde la sentencia del Tribunal Supremo 255/2023, REC. CASACIÓN 5335/2021 del 28 de febrero que dictó que los trabajadores que en su día cotizaron a la Mutua Laboral de la Banca tenían derecho a una reducción fiscal del 100% hasta el 31 de diciembre de 1966 y de un 25% por lo cotizado entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Durante este periodo de tiempo estos trabajadores cotizaron al 100% por lo que las cuentas son claras: se debe proceder a una devolución del 100% por una parte y del 25% por este error de la Agencia Tributaria.

Esta sentencia el Alto Tribunal no solo beneficiaba a los trabajadores a la Mutua Laboral de la Banca si no los que en su día también lo hicieron en mutualidades relacionadas con el sector de la construcción, pesca o astilleros, entre otros muchos. En total se calcula que son unos 5 millones los mutualistas (en caso de fallecimiento lo pueden reclamar su familiares) que tienen derecho a recibir esta indemnización que comprende los últimos cuatro ejercicios del IRPF desde 2019, porque los anteriores años han prescrito.

Debido al revuelo generado en su día por la sentencia del Tribunal Supremo, la Agencia Tributaria abrió un canal a través de su página web con el objetivo de facilitar las devoluciones a los mutualistas que lo solicitaran en la pasada campaña de la renta que finalizó el 1 de julio. Muchos de los trabajadores que cotizaron de más en su día ya han recibido el ingreso y los que falten de aquí a final de año recibirán una cantidad de hasta 4.000 euros.

Los mutualistas en la lista de Hacienda

«Este formulario se podrá utilizar para solicitar todas las devoluciones correspondientes al período 2020-2023, si bien para 2023, en la mayoría de los casos el cálculo ya aparecerá en Renta Web y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración. Para aquellos casos en los que la AEAT no cuente con información suficiente, no podrá ofrecer el cálculo en los datos fiscales, pero para solicitar el ajuste será suficiente con presentar el mismo formulario utilizado para los años anteriores», afirma la Agencia Tributaria en la página web habilitada para poder satisfacer las necesidades de los mutualistas que estén en esta lista de Hacienda.

Sobre los documentos que tendrán que aportar estas personas, desde Hacienda también dejan claro que sólo serán necesario aportar los datos personales y el número de cuenta para poder realizar el ingreso. «No será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la AEAT ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. No obstante, en el caso de que no sea posible resolver una solicitud concreta con la información disponible se podrá requerir de los interesados a posteriori la aportación de la documentación que resulte necesaria», añade.

¿Cuándo ingresarán el dinero?

Muchas de las personas que cumplieron a tiempo y presentado la reclamación por lo cotizado de más en su día en el último ejercicio del IRPF ya han recibido el ingreso por parte de la Agencia Tributaria. Los que aún no han tenido noticias de Hacienda no se tienen que preocupar, ya que como suele ser habitual en la campaña de la renta, la Administración tiene de tiempo hasta final de año para ponerse al día con los contribuyentes. En caso de no llegar a tiempo tendrán que abonar la cantidad con unos intereses que pueden ser de alrededor de un 4%.

Los trabajadores que en su día cotizaron a mutualidades y no podrán reclamar lo que pagaron de más en su día por un error de la Agencia Tributaria son las satisfechas por Clases Pasivas a los funcionarios públicos, las obtenidas por aportaciones a mutualidades laborales de autónomos. Tampoco las relativas a la viudedad y las no contributivas.