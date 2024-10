La guerra entre el BBVA y el Banco Sabadell vivió ayer un nuevo capítulo al hilo de cuántas pymes son clientes de los dos bancos y, en consecuencia, cuántas se verían afectadas si se fusionan y pierden un proveedor. El primero las cifra en un 1,5% del total de pymes españolas -una cifra a todas luces ridícula- mientras que el segundo las eleva hasta el 40%. Esta cuestión es clave para el análisis del impacto de la OPA para la competencia en el sector financiero.

¿Cómo es posible una diferencia tan abismal entre las estimaciones de los dos bancos? Según Onur Genç, consejero delegado del BBVA, sólo el 1,5% de los clientes pymes trabajan con ambos bancos, cifra que asciende al 3,6% en Cataluña. Genç dio estas cifras en un encuentro financiero organizado por KPMG, pero no ofreció ninguna justificación más allá de que «son estadísticas, no encuestas».

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, sí se explayó en el mismo foro para aclarar de dónde saca esa cifra el BBVA. Para empezar, aseguró que utiliza una base de datos de 160.000 empresas, cuando hay entre 2 y 3 millones de pymes en España -dependiendo de dónde se ponga el límite de tamaño-. Y añadió que las cifras de su rival incluyen sólo las pymes que trabajan «únicamente» con BBVA y Sabadell, es decir, con ningún otro banco más, cuando las empresas trabajan con cuatro entidades como media.

Si se cuentan todas las pymes que son clientes de los dos bancos incluyendo las que lo son también de otras entidades, y si se toma una base de datos amplia, el resultado es que más del 40% de las pymes españolas son clientes de BBVA y Sabadell. Por tanto, se verían afectadas si la OPA tiene éxito. Basa esta cifra en que el 50% de las pymes españolas son clientes del Sabadell (aunque también lo sean de otros bancos).

«Es muy fácil de comprobar esta cifra: se mandan a la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] los listados de las pymes clientes de cada banco y se verá cuántas están duplicadas», añade González-Bueno. Y concluye: «Es una forma de presentar los números para complicarle las cosas a la CNMC».

La CNMC, decisiva

Y es que es en este organismo donde se va a librar la batalla decisiva sobre la OPA. La CNMC anunciará en las próximas semanas (no hay un plazo fijado) si autoriza la oferta en fase 1 o la pasa a fase 2 para analizarla más en profundidad, que es lo más probable. En ese caso, el organismo que preside Cani Fernández puede prolongar su resolución hasta el segundo trimestre de 2025 y complicaría mucho el éxito de la operación, como adelantó OKDIARIO.

Como es lógico, Genç considera que no hay ningún motivo para no aprobar la operación en fase 1, ya que no tiene impacto en la competencia, mientras que González-Bueno sostiene que se irá a fase 2 porque se trata de una operación compleja y hay muchos actores que quieren opinar: competidores, sindicatos, asociaciones de pymes, partidos políticos…

El CEO del Sabadell siempre ha sostenido que su absorción por el BBVA tendrá un fuerte impacto en la competencia en el segmento de pymes, hasta el punto de pedir que la CNMC desgaje ese negocio del Sabadell y lo venda a otros bancos para autorizar la OPA. «Las pymes no son como los particulares, no se pueden estandarizar los productos; bancos como N26 nunca van a hacer banca de pymes. Es un negocio de relación y las empresas necesitan poder trabajar con varias entidades», explicó ayer.

Por otro lado, Genç insistió en que el BBVA pondrá 5.000 millones de nuevo crédito a disposición de las pymes gracias a la compra del Sabadell. De nuevo, González-Bueno le contradijo: «Nadie ha aumentado el crédito después de una fusión. El caso extremo fue el del Banco Popular, donde el crédito se redujo en un 66% respecto al que tenía el banco en solitario». Además, el BBVA se ha comprometido a mantener el crédito a las pymes clientes del Sabadell sólo durante un año.