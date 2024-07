El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, cree que la autoridad de Competencia, si aprueba la OPA del BBVA con condiciones, debería desgajar una parte del negocio del Sabadell y venderlo a otros bancos para mantener el nivel de competencia, sobre todo en el negocio de pymes.

«Lo deseable es que, en caso de que la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] apruebe la OPA con condiciones (remedies), no fueran a perjudicar al BBVA, sino a asegurar una oferta alternativa que garantice a las pymes tener acceso a más bancos. Es decir, poner medidas para que surja una mayor oferta. Eso no se puede hacer cerrando más o menos oficinas, sino lo que se llama carve out: poner parte de los medios del Sabadell a disposición de otros para que ocupen parte del espacio que deje libre el Sabadell», explica González-Bueno en una entrevista con OKDIARIO.

De esta forma, «habría más información sobre cuál es el perímetro del Sabadell, si vale más en solitario y completo que una versión menor que no sabemos cómo quedaría tras desgajar una parte. Es decir, hablo de la posibilidad de que se cree otro jugador que compita, pero eso reduce el valor del Sabadell y a lo mejor al BBVA ya no le interesa».

¿Y cómo podría hacerse eso? A su juicio, «se pueden capacitar a bancos medianos que actualmente no tiene capacidad geográfica en muchas regiones en banca de pymes», y citó como ejemplos a Bankinter, Unicaja o Abanca. «Cómo se impongan y apliquen no me corresponde a mí, pero los remedies no deben ser para perjudicar al adquiriente, sino para beneficiar a las pymes y que, si se produce la fusión, puedan tener otra alternativa».

La aprobación va para largo

De hecho, la filial británica del Sabadell, TSB, nació como una escisión de Lloyd’s exigida a cambio del rescate con dinero público y vendida al banco español. Ahora, se trataría de hacer lo mismo con el propio Sabadell si Competencia autoriza la OPA del BBVA. Algo sobre lo que González-Bueno tiene dudas.

En todo caso, el CEO del Sabadell cree que la aprobación de la OPA va para largo: prevé que la decisión de la CNMC se tome en la ‘fase 2’ o incluso en la ‘fase 3’. Como informó OKDIARIO, los inversores de la City creen que un retraso de esta índole abortará la operación porque la OPA se iría al segundo trimestre de 2025 y, por el camino, el BBVA sufriría mucho desgaste y la cotización se resentiría, con lo que el canje dejaría de ser atractivo para el Sabadell.

Clave para las pymes

Detrás de todo esto se encuentra la noción de que «en este momento, Sabadell es un jugador clave para las pymes. La situación sería muy distinta si estuviera todavía el Banco Popular o si no hubiera habido fusiones. Una de cada dos pymes en España es cliente de Sabadell y necesitan tener varios bancos. Son relaciones continuadas, se va renovando el crédito y haciendo nuevas operaciones. Necesitas tener diversificado tu riesgo en un número más amplio de bancos, no estar en manos de un único banco que decida que ya no quiere tener tanto riesgo».

OKDIARIO adelantó que hay 200.000 pymes y autónomos clientes actuales de BBVA y Sabadell que corren el riesgo de ver reducido su crédito; Carlos Torres, presidente del BBVA, se ha comprometido a mantenerlo sólo durante un año.

«En un segmento complicado, se tarda mucho tiempo en aprenderlo. Los clientes no quieren que desaparezca otro banco que nos gusta bastante. Que haya ese grado de unanimidad en el rechazo social de la OPA por partidos, empresarios y sindicatos refleja lo importante que es para el mundo de la pyme. Una de las angustias de la pyme es quedarse sin crédito, porque quiebra, entra en suspensión de pagos. No es lo mismo pasar de cinco a cuatro bancos que de cuatro a tres», añade.

El CEO del Sabadell pone el ejemplo de la compra del Popular por el Santander en 2017: en los 2,5 años posteriores a la integración, los depósitos se mantuvieron constantes y los fondos inversión también, pero se perdió la mitad del crédito del del Popular, y dentro de eso, el 67% del crédito a empresas. Su conclusión es que «en banca de pymes, uno más uno es mucho menos que dos».

En esa línea, asegura que «un porcentaje importante de nuestros clientes dicen que, si hay fusión, se irían, para no tener tantos huevos en la misma cesta». Y por esa misma razón descarta lanzar una OPA sobre Unicaja como acción defensiva: «No le vamos a hacer una OPA a nadie. Sólo se crea valor en operaciones con poco solape, sobre todo en pymes».