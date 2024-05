Más de 200.000 empresas y autónomos son clientes tanto de BBVA como de Banco Sabadell en estos momentos, y corren el peligro de ver reducido su crédito si ambos se fusionan en una sola entidad tras la OPA hostil lanzada por el primero. La razón es que el banco fusionado (o el supervisor) puede considerar que tiene excesivo riesgo en un solo cliente y decidir reducirlo.

«Si una empresa tiene dos bancos que la financian mediante líneas de circulante, créditos para invertir o exportar, leasing, etc., y pasa a ser cliente sólo de uno, ese banco asume todo el riesgo que tenían los dos. Y puede considerar que tiene una concentración excesiva de riesgo en la empresa (al ser su único banco o el que concentra el grueso del crédito), lo que le obliga a reducirlo, es decir, a cortarle el grifo», explica un experto en el sector financiero.

Y no sólo puede decidirlo la propia entidad, sino que el supervisor (el Banco Central Europeo) le puede instar a reducir el riesgo acumulado tras la fusión en el caso de las empresas más grandes. De hecho, es una práctica habitual en su labor inspectora.

Según los datos a que ha tenido acceso OKDIARIO, hay unos 204.000 autónomos y empresas que, actualmente, son clientes simultáneamente de BBVA y Sabadell. En concreto, hay 73.200 autónomos en esta situación, 88.800 pequeñas empresas (con una facturación inferior a 2 millones de euros al año), 36.720 empresas medianas (con unas ventas de entre 2 y 10 millones) y 4.970 grandes compañías (más de 10 millones al año).

Es en este segmento (en el que el BCE tiene más que decir) donde el solapamiento entre BBVA y Sabadell es mayor, debido a la tradicional fortaleza del segundo en el negocio de empresas en relación con el de banca minorista. De hecho, la cuota de mercado conjunta de las dos entidades en grandes compañías -contando no sólo las que son clientes de los dos bancos, sino sumando las que lo son de uno u otro- alcanzaría el 80,2% tras la eventual fusión. Esta cifra también es muy elevada, del 70,8%, en el segmento de medianas empresas.

Oposición empresarial

Este peligro de ver reducido su crédito, o de sufrir un endurecimiento de los tipos de interés u otras condiciones (garantías, avales, plazos, etc.), es lo que ha sembrado la alarma entre el sector empresarial ante la OPA de BBVA sobre Sabadell. En especial, en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la entidad fusionada tendría una mayor posición dominante debido a la fuerte presencia actual de los dos bancos en esas comunidades.

Por eso, asociaciones empresariales como Foment del Treball o la Cámara de Comercio de Barcelona han mostrado desde el principio su rechazo frontal a la OPA. Algo a lo que se ha sumado también Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, región donde tiene su sede el Sabadell tras tener que salir de Barcelona en 2017 por el procés independentista.

Además, se da la circunstancia de que muchas de las empresas catalanas que corren el peligro de ver reducido su crédito son propiedad de familias accionistas históricas del Sabadell. De ahí que no piensen acudir a la oferta de compra de BBVA, si bien no son mayoritarias en el capital y, por tanto, no son suficientes para hacerla fracasar.

Campaña de los dos bancos

En todo caso, ambas entidades se han lanzado a hacer campaña en este colectivo para atraerlas a su bando. Carlos Torres y Onus Genç, presidente y consejero delegado de BBVA, respectivamente, se reunieron con varias de estas familias accionistas de Sabadell en Barcelona a mediados de mayo, como informó OKDIARIO.

El otro bando tampoco se está quieto. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, está haciendo campaña entre estos empresarios que pueden ser los grandes perdedores de la operación y que son sus clientes de confianza «de toda la vida» desde los orígenes catalanes del banco.