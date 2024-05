Oposición frontal de Mazón a la OPA del BBVA al Sabadell: «Va en contra de la Comunidad Valenciana»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón, se ha manifestado este martes totalmente en contra de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Banco de Sabadell. La postura de Mazón es muy relevante por cuanto las oficinas centrales del Banco de Sabadell se encuentran en Alicante, en la Comunidad Valenciana, desde que la entidad decidió salir de Cataluña por el procés. Y Mazón no ha dejado lugar a dudas: «Estamos absolutamente en contra de esta operación», porque, según ha explicado, entre otras razones: «Va en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana».

En síntesis, lo que ha sucedido, es que el consejo de administración de BBVA ha decidido formular una opa hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell.

Y lo ha hecho después de que el Sabadell rechazara una primera propuesta, también de BBVA, de carácter amistoso. La entidad que preside Carlos Torres ofrece una contraprestación de una acción nueva por cada 4,83 del Sabadell, la misma que en la propuesta de fusión, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como informó este medio, Torres no podía permitirse fracasar dos veces en el intento de compra del Sabadell tras la ruptura de las negociaciones en 2020. Por tanto, si no veía posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso, lanzaría la opa hostil que ha confirmado este jueves.

Y, la reacción de Carlos Mazón a esa OPA hostil ha sido inmediata y de una contundencia enorme: «Es una operación que destruye valor, destruye trabajo, destruye territorio y destruye competencia».

Pero, sobre todo, Mazón ha valorado que «Es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunidad Valenciana y en contra del consumidor».

Además, el presidente de la Generalitat Valenciana ha explicado que esa OPA hostil del BBVA sobre el Banco de Sabadell: «No tiene ningún sentido. No aporta absolutamente nada nuevo. Y forma parte, no solamente de un fondo contra el que ya nos hemos manifestado, sino de unas formas absolutamente soberbias e intolerables».

Pero no se ha quedado ahí, porque a continuación ha lanzado un mensaje a la sociedad valenciana y, especialmente, a la de Alicante, donde el Banco de Sabadell tiene su sede: «Espero que la sociedad alicantina y la sociedad de la Comunidad Valenciana reaccione en consecuencia y que consigamos entre todos que esta operación no se culmine».

El procés catalán generó una masiva salida de empresas y entidades. Entre ellas, algunas financieras. Una, en concreto, el Banco de Sabadell, decidió establecer sus oficinas centrales en Alicante. Y, con el paso de los años, se ha convertido en una entidad que se siente como propia en el territorio y está comenzando a ocupar el lugar que dejó vacante en los ahorros y el sentimiento alicantino la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Es, precisamente por eso, por lo que Mazón apela a los alicantinos.