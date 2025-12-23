Banco Sabadell y Zurich refuerzan su alianza estratégica para crecer en seguros con productos de mayor valor

Banco Sabadell y Zurich, a través de su joint venture, dan un paso más en su estrategia conjunta y refuerzan su alianza con el lanzamiento de nuevos productos en el mercado y su nueva gama de productos ZENIT, para continuar ampliando su posición como referente en seguros e impulsar la estrategia de la aseguradora de mantener un fuerte crecimiento, con los seguros de Vida y Hogar como claves para conseguir este objetivo.

El director de Propuesta de Valor, Analítica y Suscripción de Sabadell Seguros, José Manuel Veiga, considera que “el lanzamiento de estos nuevos productos culmina la transformación de nuestra gama de propuestas de valor iniciada en 2024 junto a Banco Sabadell. Este proceso ha estado guiado por el objetivo de poner al cliente en el centro, ofreciéndole soluciones aseguradoras de excelente calidad y adaptadas tanto a sus necesidades como al nivel de aseguramiento deseado”.

“Y todo ello ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el banco y la aseguradora durante los últimos dos años, con el objetivo común de consolidar el liderazgo que alcanzamos en 2024 en recomendación de nuestros clientes de seguros dentro de las entidades bancarias y conseguir disponer de las mejores propuestas de valor de bancaseguros en términos de elegibilidad para nuestros clientes”, ha señalado Veiga.

BanSabadell Vida, Seguros Generales y Pensiones es una joint venture nacida en 2008 fruto de la alianza que Zurich tiene para la comercialización de seguros en la red de Banco Sabadell desde hace más de quince años.

Concretamente, BanSabadell Vida, cuyos resultados no han parado de mejorar a lo largo del 2025, continúa en el segundo puesto del ranking, experimentando un crecimiento espectacular respecto al mercado y a los principales competidores, pasando de una cuota del 11% en el segundo trimestre al 12,7% en el tercer trimestre. En total, 3.471 millones de euros en primas, lo que muestra una mejora del 178,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su lado, BanSabadell Seguros Generales crece un 11,6%, frente al 7,3% del mercado, sobre todo, gracias a los crecimientos experimentados en los seguros multirriesgo Hogar, con un crecimiento del 14% en primas, y en Salud, con un crecimiento del 27%.

Ramos estratégicos para el crecimiento

Tras estos buenos resultados, Sabadell Seguros lanza al mercado dos nuevas propuestas de valor en los ramos estratégicos de Vida y Hogar: Sabadell Seguros Hogar y Sabadell Seguros Vida, adaptadas a las necesidades de los distintos segmentos de clientes y diseñadas en base a entrevistas con más de 6.000 clientes. Estas propuestas de valor incorporan coberturas y servicios adaptados a los tres segmentos principales de clientes y tres modalidades en función del nivel de cobertura: Estándar, Plus y Premium.

Adicionalmente, Sabadell Seguros incluye en su gama de Hogar y de Vida opciones trianuales bajo la marca Zenit. Por primera vez, Sabadell Seguros ofrecerá una prima segura que no incrementará durante 3 años, demostrando así la confianza con sus clientes. Se trata de una novedad destacable porque se compromete con sus clientes a no incrementarles la prima durante 3 años para darles tranquilidad, con independencia de la siniestralidad, la edad o el IPC.

Seguro de Hogar

En el Test de Clientes se pedían soluciones personalizadas. Por eso, se ha creado una gama sencilla y clara, adaptada a las necesidades reales de cada cliente, y se han añadido coberturas innovadoras.

.- Sabadell Seguros Hogar estándar, Plus y Premium: contratación anual con coberturas tan completas como el todo riesgo accidental, y otras específicas para propietarios, arrendadores e inquilinos, con servicio de reclamación de rentas y desahucio, reconstrucción de jardines y robo en exteriores, o reclamación jurídica frente a arrendadores. Estos nuevos productos se adaptan a las necesidades de protección de sus clientes ofreciendo tres modalidades de aseguramiento estándar, Plus y Premium, con coberturas tan completas como la de robos, incendios, daños eléctricos o humedades, asistencia las 24 horas los 7 días de la semana, atención de urgencias en menos de 3 horas y responsabilidad civil familiar y de animales domésticos, además de servicios tan valorados como el de reparación de electrodomésticos, manitas en casa o consulta veterinaria digital.

.- Su modalidad ZENIT: Sabadell Seguros Hogar estándar, Plus y Premium, incluyendo lo mismo que la anterior, pero en la modalidad de contratación trianual, donde se mantiene la prima de la póliza durante 3 años sin cambios derivados de la siniestralidad ni de la inflación. Adicionalmente permite el pago mensual sin recargo y ventajas exclusivas, como el servicio de asistencia informática o de eficiencia energética. Y para devolver esa confianza que depositan nuestros clientes durante 3 años, desde la compañía de seguros se comprometen a atender enviar a un perito en menos de 24 horas y reembolsar las indemnizaciones en menos de 48 horas e iniciar las reparaciones en 24 horas para algunas de sus modalidades. Tan seguros están de ese compromiso, que pueden devolver hasta 200 euros en caso de incumplimiento.

Con esta nueva gama, Sabadell Seguros mantiene su compromiso de estar cada vez más cerca de las necesidades de sus clientes. Ya en 2024 se convirtió con en la primera bancoaseguradora que incorporaba una cobertura completa ante la ocupación de la vivienda, que va más allá de la protección jurídica que incluyen los seguros de hogar convencionales. Ofrece una protección económica que cubre los gastos derivados de la recuperación de la propiedad y los posibles daños causados por los ocupantes ilegales, gastos de suministro y compensación por alojamiento o por la pérdida de los ingresos del alquiler.

Seguro de Vida

En este caso, en el Test de Clientes se pedían soluciones personalizadas y precios competitivos, especialmente en tramos de edad donde más lo necesitan.

.- Sabadell Seguros Vida estándar, Plus y Premium: contratación anual con los servicios y coberturas más demandadas por los clientes, como la cobertura por enfermedades graves (como cáncer o infarto) o la asistencia domiciliaria por hospitalización, entre otros. Y una oferta personalizada para familias, adultos y mayores de 50. Los seguros de vida están diseñados, cada vez más, para utilizarlos en vida. O esa por lo menos es la filosofía de Sabadell Seguros, que ha incorporado en su seguro de vida nuevas coberturas para proteger a sus asegurados ante momentos vitales de gran importancia tanto a nivel físico como psicológico.

Como la Gran Invalidez, la rotura de huesos o la ayuda familiar para el estudio de los hijos. Y es que, aparte de proteger lo que más importa, como compañía de seguros tienen un reto: generar servicios, capitales y coberturas de valor añadido, con valor tangible desde el primer momento, y adaptados a las necesidades cambiantes de cada momento vital del cliente. Creen en un nuevo concepto de vida saludable y asegurada, acompañando al cliente en su día a día con servicios adicionales de prevención y wellness. Porque con seguros como Sabadell Seguros Vida ofrecen multitud de servicios, como orientación médica las 24 horas del día, la atención por parte de un equipo de psicólogos para cuidar de la salud mental o un asesoramiento personalizado sobre pediatría, nutrición, entrenamiento deportivo, alergias y alimentación infantil, entre otros.

.- Su modalidad ZENIT: Sabadell Seguros Vida estándar, Plus y Premium en la modalidad de contratación trianual, mantiene la prima de la póliza durante 3 años sin cambios por cumplir años y permite el pago mensual sin recargo. Y ventajas exclusivas, como el servicio de asesoría legal las 24 horas y la 2º opinión médica internacional: un servicio muy valorado en las encuestas con los clientes.