El banco que nadie esperaba adelanta el pago de pensiones: así queda el calendario anticipado de 2026

Para muchos pensionistas, saber el día exacto en el que van a cobrar la pensión en la cuenta es algo clave para organizar su economía, ya sean pagos o compras. Y aunque la Seguridad Social fija una fecha oficial, la realidad es que son los bancos los que terminan decidiendo cuándo se cobra realmente. Y de cara a este primer mes de 2026, una entidad ha decidido mover ficha antes que el resto. Toma nota porque este es el banco que nadie esperaba y que adelanta el pago de pensiones.

El banco en cuestión no es otro que Unicaja, que ya ha cerrado su calendario de pagos anticipados para todo el año, con fechas concretas mes a mes desde enero hasta diciembre. Una decisión que refuerza una práctica ya habitual, pero que cobra especial importancia en un momento en el que muchos jubilados priorizan la seguridad de saber, sin sorpresas, cuándo tendrán disponible su dinero. Este adelanto por parte de este banco no llega solo. La entidad acompaña el calendario con incentivos económicos y condiciones específicas para quienes domicilien su pensión, reforzando su apuesta por el cliente sénior, un colectivo que ya representa una parte muy relevante de su base de clientes.

El banco que adelanta el pago de las pensiones en 2026

Unicaja ya ha marcado en el calendario los días en los que ingresará la pensión a sus clientes a lo largo de 2026. Salvo ajustes puntuales, el abono se adelantará a las siguientes fechas: 22 de enero, 20 de febrero, 23 de marzo, 22 de abril, 22 de mayo, 22 de junio, 23 de julio, 21 de agosto, 22 de septiembre, 22 de octubre, 23 de noviembre y 23 de diciembre.

Para muchos jubilados el poder cobrar su pensión unos días antes de lo previsto, significa poder cuadrar mejor los recibos del mes, adelantar compras necesarias o simplemente no estar pendientes de si el dinero entra a finales de mes. Tener una fecha clara, que se repite mes a mes, aporta seguridad y evita esas dudas que aparecen todos los meses.

En Unicaja explican que este adelanto responde a una forma concreta de trabajar con el cliente sénior, apostando por una operativa sencilla y previsible. La idea es que quien tenga la pensión domiciliada sepa con antelación cuándo va a disponer del ingreso, sin sobresaltos ni cambios de última hora.

Hasta 450 euros por domiciliar la pensión

Además de adelantar el pago de las pensiones, Unicaja tiene una oferta para aquellos que todavía no han domiciliado su pensión en esta entidad y que consiste en el cobro de una cantidad extra aunque esta puede variar dependiendo de lo que se cobre. De este modo, podemos ganar hasta 450 euros para pensiones iguales o superiores a 1.200 euros al mes y hasta 350 euros en el caso de pensiones que superen los 600 euros.

Además de esto, se debe cumplir la condición de que Bizum esté activo en la aplicación durante el periodo de permanencia, aunque no se aplica a todos los clientes por igual. Los mayores de 75 años quedan al margen de este requisito, lo que les permite acceder a la oferta sin necesidad de utilizar servicios digitales. Este grupo tampoco está obligado a tener tarjeta dentro del Plan Cero, el programa con el que Unicaja elimina las comisiones más habituales si se cumplen ciertos criterios.

El peso del cliente sénior dentro de Unicaja

Los datos internos de la entidad reflejan hasta qué punto el cliente pensionista es clave en su estructura. Actualmente, el 45% de los clientes de Unicaja tiene domiciliada su pensión en el banco, una cifra que explica la atención específica que recibe este segmento.

En cuanto al uso de productos, el 60% de estos clientes emplea tarjeta de débito o crédito de forma habitual, mientras que un 10% utiliza Bizum. Además, un 20% cuenta con seguros contratados y otro 10% dispone de fondos de inversión o servicios de gestión discrecional de carteras. Un perfil que combina prudencia con una progresiva adopción de servicios financieros básicos.

Así se paga la pensión de enero de 2026 en el resto de bancos

El mes de enero suele marcar la pauta del año y ya permite comprobar cómo se escalonan los pagos según la entidad. En 2026, las primeras en abonar la pensión correspondiente a enero serán Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros, que lo harán el jueves 22 de enero.

Un día después, el viernes 23, está previsto que se sumen Cajamar, Banco Santander, Banco Sabadell e Ibercaja, siguiendo sus calendarios internos habituales. Caixabank, por su parte, mantiene su política de realizar el ingreso el sábado 24 de enero, una fecha recurrente en su operativa.

El domingo 25 será el turno de entidades como ING, Abanca, Kutxabank, Laboral Kutxa y BBVA. En aquellos casos en los que el abono no se procese ese mismo día, el importe quedará disponible el lunes 26 de enero. Por último, algunos bancos optan por no adelantar el pago y esperar la transferencia directa de la Seguridad Social, como ocurre con Pibank, cuyos clientes recibirán la pensión ya en los primeros días de febrero.