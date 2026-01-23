Adiós a vivir «de gratis» en casa de tus padres: el aviso del Gobierno que afecta a estas personas

Un abogado y experto en asesoría fiscal se ha pronunciado sobre los peligros que te puede ocasionar con Hacienda vivir gratis en casa de tus padres en caso de tener solvencia económica. El ministerio que dirige María Jesús Montero ha aumentado el control sobre los ciudadanos en este 2026 y las personas que cumplan con estas condiciones tienen que tener máxima precaución, según explica el consejero legal Andrés Millán. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la amenaza del Gobierno si vives en casa de tus padres.

Desde el 1 de enero en Hacienda han aumentado el control sobre todos los movimientos de los ciudadanos y también sobre los hábitos de los españoles, de los que sospechan que pueden estar esquivando el pago de impuestos. Principalmente, desde la Agencia Tributaria y sus ramas en las comunidades autónomas están muy pendientes de la evasión del pago del impuesto de sucesiones y donaciones, que grava los bienes recibidos en herencia por los herederos.

Este plan del Gobierno choca con uno de los grandes males de la España de Sánchez: el precio de la vivienda, que sigue en números de récord. Según informó Idealista hace unas semanas, el año 2025 finalizó con una subida interanual del 16,2% hasta dejar el metro cuadrado en 2.639 euros. Por su parte, el precio del alquiler en España ha subido un 8,5% en el último año, llegando a una media de 14,7 €/m².

El aumento indiscriminado del precio de la vivienda en España ha afectado principalmente a los más jóvenes, que también luchan con la precarización de los sueldos y una inflación que se ha quedado anclada al alza. Por ello, muchos son los casos de los jóvenes que se han tenido que volver a vivir a casa de los padres, principalmente en las grandes ciudades. Este caso también ocurre en caso de otros jóvenes que sí tienen solvencia económica y ahí sí hay que tener cierta precaución, ya que desde Hacienda lo podrían considerar una donación encubierta.

El aviso de un experto para los que vivan en casa de los padres

Es difícil que ocurra, pero esta posibilidad está recogida en la ley y la Agencia Tributaria podría considerar que existe un beneficio económico sin contraprestación. Ante esta situación, Andrés Millán, abogado y experto en asesoría fiscal, ha publicado un vídeo en las redes sociales haciendo mención a una noticia que avisaba de los peligros y la amenaza del Gobierno para los que vivan gratis en casa de sus padres.

«Hay una fina línea entre lo que se considera obligación de manutención por parte de los padres y lo que ya se considera una liberalidad o una donación», comienza diciendo en el vídeo publicado en la red social TikTok.

«Pagarte el alquiler, dejarte vivir en su casa, pagarte los estudios mientras eres económicamente dependiente de ellos no se considera una donación… de momento», informa Andrés Millán sobre algo que es muy recurrente en nuestro país: que los padres se hagan cargo de todos los pagos de los hijos mientras estos no tienen dependencia económica, principalmente cuando cursan determinados estudios superiores.

Este abogado y experto en asesoría fiscal avisa sobre los peligros en los casos en que una persona sea dependiente económicamente y se cumplan algunos requisitos. «Si es una segunda residencia, si no eres económicamente dependiente de ellos y si no eres menor de edad, el riesgo de que Hacienda se meta y sí que lo considere una donación aumenta», cuenta Andres Millán sobre este caso que podría llegar a un requerimiento por parte de la Agencia Tributaria.

Ante esta situación, también informa que «la clave siempre es que sea capaz de justificar todo». «Le pago el alquiler a mi hijo porque no tiene medios para irse él de alquiler», cuenta sobre uno de los posibles argumentos que podría utilizar un contribuyente para no hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones, que en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular está bonificado al 99% en los casos entre padres e hijos.