Buenas noticias para muchos trabajadores: Hacienda permitirá una deducción de hasta 340 euros en el IRPF

La próxima campaña de la Renta va llegar con un cambio relevante para miles de trabajadores con ingresos modestos. Hacienda incorporará una deducción nueva que permitirá reducir la factura fiscal de quienes se mueven en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025. A efectos prácticos, esto quiere decir que muchos contribuyentes es posible que no tengan que pagar nada o incluso puedan mejorar el resultado final de su declaración. La medida se presenta como una manera de aliviar la presión fiscal sobre los salarios más bajos, en un contexto en el que cada euro cuenta.

Este ajuste no modifica la base imponible ni altera los cálculos clásicos del IRPF. Funciona más bien como un descuento aplicado al final, que permite rebajar la cuota resultante antes de entregarla al contribuyente. La deducción se articula, además, con un criterio progresivo de modo que cuanto menor sea el salario, más alta puede ser la reducción. Y este punto es importante, porque condiciona de manera directa qué contribuyentes podrán beneficiarse en mayor medida. A la vez, la medida se apoya en la evolución del SMI, que aunque no afecte para la campaña de la Renta, este año podría superar por primera vez los 1.200 euros mensuales si se aprueba la propuesta del Ministerio de Trabajo, afectando posiblemente a los futuros límites de la deducción que ahora te explicamos con más detalle.

Hacienda permitirá una deducción de hasta 340 euros en el IRPF

El planteamiento de la nueva deducción que aplicará Hacienda en esta campaña de la Renta para 2026 es sencillo, aunque tiene matices que conviene tener claros. El tope fijado por Hacienda está en 340 euros, una cifra que además sólo alcanzarán quienes declaren ingresos muy próximos a los 16.576 euros anuales, el nivel que marca el salario mínimo del ejercicio. Esa cantidad funciona como referencia dado que todo lo que quede por encima irá reduciendo el beneficio.

El ajuste se calcula siguiendo una regla progresiva. Cada euro que supere ese umbral resta 0,20 euros de la deducción final. Para entenderlo podemos por ejemplo tomar a un trabajador que declare 17.550 euros, por lo que está 974 euros por encima del límite. Multiplicado por 0,20, el recorte asciende a 194,8 euros, de modo que la rebaja se quedaría en torno a 145 euros.

Este sistema hace que el máximo de 340 euros sólo sea accesible para quienes tienen ingresos muy próximos al salario mínimo, mientras que las rentas algo más elevadas van perdiendo parte del incentivo hasta que desaparece. Es una forma de asegurar que la ayuda llegue, sobre todo, a quienes cuentan con menos margen económico.

Quiénes podrán acceder a la nueva deducción

Hacienda establece condiciones claras para aplicar esta rebaja. En primer lugar, el contribuyente debe obtener la mayor parte de sus ingresos exclusivamente del trabajo. Es decir, salarios, nóminas o remuneraciones relacionadas con su actividad laboral. Si existen otras rentas, éstas deben mantenerse dentro de los límites fijados por la Administración. En caso contrario, la deducción no se podrá aplicar.

Otro punto relevante es que el importe de la deducción nunca puede superar el IRPF devengado. Esto significa que, aunque el cálculo teórico marque que un contribuyente tiene derecho a 340 euros, si su cuota es menor, el descuento se frenará en ese límite. No habrá posibilidad de generar un saldo a favor superior al impuesto realmente devengado.

De hecho, este condicionante explica por qué algunos trabajadores que no están obligados a presentar declaración podrían beneficiarse este año. Muchos renuncian a hacerla porque saben que no les sale a pagar, pero con esta deducción la situación cambia: podrían recuperar parte de lo retenido durante el año. De ahí que los expertos recomienden revisar con cuidado el borrador antes de decidir no presentar la declaración.

El papel del SMI de 2025 en la aplicación de la deducción

El salario mínimo vigente en 2025 es el que servirá de punto de partida para calcular esta deducción, ya que la Renta siempre analiza lo ocurrido el año anterior. Mientras tanto, queda por ver qué ocurrirá con el SMI de 2026, cuya subida podría situarlo por encima de los 1.200 euros mensuales. Ese incremento, si finalmente se aprueba, no tendrá efecto en esta campaña, pero sí en la siguiente, porque elevaría el nivel desde el que se determina quién puede acogerse al máximo de 340 euros.

En la práctica, si el salario mínimo continúa aumentando en los próximos años, más trabajadores podrían beneficiarse del tramo más favorable y el límite a partir del cual la deducción empieza a reducirse también se desplazaría. Esto modificaría las previsiones de miles de contribuyentes en futuras declaraciones.

Desde el Ejecutivo recuerdan que esta medida encaja con la idea de hacer el IRPF más progresivo y reducir la carga sobre quienes tienen ingresos más ajustados. Con los precios de la vivienda, la energía y la cesta de la compra todavía presionando los presupuestos familiares, cualquier rebaja que suavice el resultado final de la Renta se convierte en un alivio real para muchos hogares.