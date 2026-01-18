Giro en el SMI en 2026: esto es lo que vas a cobrar tras la subida y cuándo vas a ver el aumento en tu nómina

El comienzo de 2026 plantea la duda de qué va a pasar con el salario mínimo interprofesional y su capacidad para cubrir una vida digna en España. Cada año los precios suben, las familias ajustan hasta el último céntimo y la actualización del SMI se convierte en una de las decisiones más esperadas del calendario económico. Este año no ha sido distinto, y los datos invitan a entender por qué.

En los últimos ejercicios, el coste de bienes esenciales, la energía y los servicios ha avanzado a un ritmo mucho más rápido que los salarios. Lo que antes era un gasto asumible, se convierte ahora en algo más complicado. Y a esta presión se suma una vivienda que se encarece con fuerza y golpea especialmente a quienes están en la franja salarial más baja. En ese contexto, la pregunta sobre cuánto subirá el SMI en 2026 es clave para miles de trabajadores. Además surge otra duda que tiene que ver con saber cuándo se empezará a percibir la subida en nómina. La experiencia de años anteriores arroja algo de luz, pero, como siempre, el detalle final depende de la aprobación formal del Gobierno.

Giro en el SMI en 2026: esto es lo que vas a cobrar tras la subida

La situación salarial en España arrastra un desequilibrio evidente desde hace varios años. Según los datos disponibles, el salario medio ha aumentado desde la pandemia algo más de un 9%. Sin embargo, la inflación acumulada supera ampliamente el 23%, lo que ha reducido la capacidad real de compra de los hogares. Es decir, que aunque nos suban el sueldo, lo cierto es que no se nota.

Este desfase se percibe en casi todos los ámbitos del día a día. La compra semanal cuesta más, las facturas energéticas no han regresado a niveles anteriores y muchos servicios básicos han encadenado subidas consecutivas. Para quienes dependen del salario mínimo, la pérdida de poder adquisitivo es inmediata.

A esto se suma el impacto de la vivienda. Según datos del portal Idealista, en 2025 el precio medio de la vivienda en venta subió un 16,4%, mientras que los alquileres aumentaron un 5,8%. Para un trabajador en el SMI, este incremento convierte la búsqueda de vivienda en un ejercicio de supervivencia financiera. Este factor, por sí solo, explica por qué sindicatos y trabajadores han intensificado las peticiones de una revisión urgente del salario mínimo.

Cuándo se empezará a cobrar la subida del SMI de 2026

A mediados de enero de 2026, el Gobierno aún no había aprobado la actualización del salario mínimo. Esta demora no es nueva, pero sí genera interrogantes: ¿cuándo se aplicará la subida? ¿El trabajador la cobrará sólo a partir de la fecha de aprobación o tendrá efecto desde el 1 de enero?

Para responder conviene mirar al precedente más reciente. En 2025, el acuerdo sobre el SMI llegó el 10 de febrero. A pesar de ello, la actualización se aplicó con efecto retroactivo desde el primer día del año. Esto supuso que los trabajadores recibieran, en la nómina de febrero, un ajuste correspondiente al mes anterior.

Este mecanismo no es excepcional, sino habitual en los últimos años. Por ello, si la firma de la subida de 2026 se materializa también en febrero, lo razonable es prever que se repita el mismo esquema: el aumento se aplicaría desde el 1 de enero y se abonaría en un pago complementario o en la nómina inmediatamente posterior.

La retroactividad, en este caso, tiene un efecto doble. Por un lado, evita que los trabajadores pierdan un mes de subida por cuestiones burocráticas. Por otro, permite a las empresas organizar el ajuste de manera más ordenada, aunque suponga recalcular varias nóminas en poco tiempo.

Cuánto subirá el salario mínimo en 2026

La propuesta más avanzada dentro del Gobierno sitúa la subida del SMI 2026 en un 3,1%. Esto elevaría la cifra mensual a 1.221 euros brutos en catorce pagas. En comparación con los 1.184 euros actuales, la subida sería de 37 euros mensuales. No es un incremento tan amplio como los aprobados en años anteriores, pero incorpora un elemento novedoso ya que existe la posibilidad de que el salario quede exento de IRPF.

Esta idea no surge de forma aislada. El Comité de Expertos que asesora sobre el SMI planteó dos opciones: una subida del 3,1% si el salario no tributa y otra del 4,7% si estuviera sujeto al impuesto. La propuesta del Ejecutivo encaja con el primer escenario, aunque la negociación no está cerrada y podría haber ajustes antes de su aprobación definitiva.

La cuestión central no es únicamente cuánto subirá, sino si ese aumento permitirá recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Las organizaciones sindicales defienden que el incremento es insuficiente, mientras que las patronales piden prudencia para no tensionar los costes laborales. El equilibrio, como cada año, será difícil, dado que el debate de fondo no desaparece. ¿Puede un salario mínimo, incluso actualizado, cubrir el coste de la vida en un país donde la vivienda, la energía y la alimentación siguen subiendo? La respuesta, por ahora, no parece sencilla. La subida aliviará, pero es probable que no cierre una brecha que viene ampliándose desde hace años.