El debate sobre el salario mínimo vuelve a abrirse paso en plena cuesta de enero, esta vez con una propuesta concreta del Gobierno que marca el punto de partida para las negociaciones de 2026. Después de varios encuentros discretos y de semanas de cálculos, el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una cifra que afecta de lleno a millones de trabajadores y que ya ha empezado a hablarse entre sindicatos y patronal.

La propuesta llega acompañada de un calendario muy ajustado. Trabajo ha citado a los agentes sociales este viernes 16 de enero a primera hora para intentar acercar posiciones y, si es posible, dejar perfilado un acuerdo que pueda aprobarse cuanto antes. Aunque no hay consenso aún, sí existe un clima de negociación más abierto que en años anteriores, según reconocen fuentes sindicales. En paralelo, la cifra ya confirmada por el Ejecutivo empieza a tomar forma: un aumento del 3,1% que situaría el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, manteniendo además la exención en el IRPF. A partir de ahí, queda por ver hasta dónde se mueven las posiciones y si esta vez la patronal se suma al pacto final.

El Gobierno lo confirma: la tabla oficial de lo que va a subir el salario mínimo en 2026

El Ejecutivo plantea elevar el SMI desde los actuales 1.184 euros de 2025 hasta 1.221 euros mensuales por 14 pagas en 2026. La subida implica 37 euros más al mes y responde a una de las dos recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos: aumentar el SMI un 3,1% si continuaba exento de tributación o un 4,7% si pasaba a tributar.

El Gobierno ha optado por la primera opción. Según Trabajo, la exención fiscal permitirá que la subida llegue íntegra al bolsillo de los trabajadores. Además, la propuesta se sitúa por encima de la inflación media estimada para 2025 (2,7%), lo que, según los sindicatos, garantiza que se mantenga el poder adquisitivo.

La posición de los sindicatos: un acuerdo posible

CCOO y UGT habían planteado inicialmente una subida del 7,5%, pero con tributación en el IRPF. No obstante, consideran que el incremento del 3,1% sin tributación resulta aceptable porque cumple con dos objetivos: cubrir el alza de precios y avanzar hacia el compromiso de situar el SMI en el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Tras la última reunión, ambas organizaciones se comprometieron a analizar la propuesta dentro de sus ejecutivas. Aun así, fuentes sindicales reconocen que ven margen para respaldar el acuerdo si no hay cambios de última hora.

La patronal: cautela y una condición clave

La CEOE, por su parte, mantiene un perfil más reservado. Su propuesta inicial fue del 1,5%, lo que situaría el SMI en 1.202 euros al mes. Sin embargo, Trabajo ha valorado la actitud propositiva de la patronal en esta negociación y asegura que hay opciones de cerrar un acuerdo si se avanza en un punto clave para ellos: la relajación de las reglas de desindexación en los contratos públicos.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a estudiar seriamente esta demanda, que apoyan tanto sindicatos como organizaciones empresariales. El objetivo es que las subidas salariales puedan reflejarse en los contratos públicos sin desajustes o pérdidas económicas para las empresas adjudicatarias. Aun así, este asunto ha chocado históricamente con la posición del Ministerio de Hacienda.

La CEOE decidirá su postura final en la reunión de su Junta Directiva el 19 de enero, tres días después del encuentro con Trabajo. Si da su apoyo, la subida del SMI será el doble de lo planteado inicialmente por los empresarios.

Una negociación que se entrelaza con la Directiva Europea

La mesa de diálogo también debate la reforma de las reglas de absorción y compensación, una exigencia derivada de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. El objetivo es evitar que las empresas puedan neutralizar la subida del SMI restando complementos salariales.

Trabajo quiere que esta reforma avance en paralelo a la aprobación del nuevo salario mínimo, pero la CEOE rechaza la medida. Los sindicatos, en cambio, exigen que vaya al Consejo de Ministros el mismo día que se apruebe el SMI de 2026.

El SMI seguirá sin tributar en 2026

El Gobierno ha confirmado que el SMI continuará libre de tributación. Hacienda y Trabajo han alcanzado un acuerdo para mantener esa exención durante 2026, aunque se barajó actualizar la deducción actual en el IRPF. Esta alternativa no convenció a los sindicatos, que la consideraban insuficiente.

A día de hoy, el SMI sigue fijado en los 1.184 euros mensuales con los que cerró 2025, una cantidad que resulta de la subida del 4,4% aprobada en febrero del año pasado sin el respaldo de la patronal.

En resumen: así sería la tabla del SMI 2026 si se aprueba la propuesta

SMI mensual (14 pagas): 1.221 euros

SMI anual: 17.094 euros

Subida: 3,1% (37 euros más al mes)

Tributación IRPF: exento

Carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026

A falta de un acuerdo definitivo, el Gobierno espera cerrar la negociación en los próximos días para llevar la propuesta al Consejo de Ministros cuanto antes.