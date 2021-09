Si por algo destaca Mercadona no es solo por la amplia variedad de productos de alimentación, así como para el hogar y de belleza, que ofrecen a sus «Jefes» (clientes), sino porque además la mayoría de estos son de marca blanca por lo que resultan muy económicos pero además tienen una gran calidad. Son muchos de modo que si deseas conocer cuáles son los más vendidos y los mejor valorados, no te pierdas ahora los 15 productos de la marca blanca de Mercadona que no deben faltar en tu cesta de la compra.

Los 15 productos de la marca blanca de Mercadona que no deben faltar en tu cesta de la compra

Los productos de marca blanca, especialmente los de Hacendado, son los auténticos protagonistas en los supermercados de Juan Roig por lo que si tienes pensado ir a comprar a Mercadona, anota estos productos en tu lista de la compra porque son quizás los de más éxito actualmente ya que todos ellos son elaborados en realidad por grandes empresas conocidas por trabajar siempre con ingredientes de primera clase.

Queso Entrepinares

El queso Entrepinares y en concreto la especialidad de mezcla Viejo Tostado es sin duda el producto de marca blanca de Mercadona que debe estar siempre en tu cesta de la compra. Un queso que tiene un proceso de curación de diez meses y de ahí que muchas veces tras agotarse, tarde bastante en reponerse. De todos modos, si lo ves, no dudes en comprarlo ya que es un queso de calidad premiado incluso en los World Cheese Awards. Se vende en una pieza de 390 gramos por poco más de 4 euros.

Guacamole

Una de las salsas más vendidas de Mercadona es su versión del tradicional guacamole mexicano. Elaborado por Frutas Montosa, compañía con sede en Valle Niza (Málaga) en su receta lleva un 95% de aguacate fresco y es por ello quizás que está tan rico y de hecho resulta imposible comer solo un poco. Su precio es de 2,99 € para una tarrina de 200 gramos.

Crema de leche y avellanas

La crema del momento en Mercadona. Una crema que ha arrasado en ventas este verano y que se ha convertido en las más vendida de todas hasta el punto de agotarse nada más se repuesta. Tiene una textura parecida a la crema de leche, cacao y avellanas de toda la vida aunque con sabor de leche y avellanas y aroma de vainilla. El resultado es una crema que hay quien incluso se come a cucharadas. Se vende en un tarro de 200 gramos a un precio de 1,30 €.

Aceite de oliva

El aceite de oliva no puede faltar en ninguna cocina por lo que sabiendo que normalmente es algo caro, son muchas las personas que apuestan por aquellos que son de marca blanca destacando de forma especial el aceite de oliva de Mercadona. Un aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes, obtenidos a través de un tratamiento refinado. Se vende en una botella de litros a 3,20 €.

Tequeños de queso

Llegaron hace poco a Mercadona y ya han arrasado en ventas. Los tequeños de queso de Mercadona, son un producto congelado basados en el tradicional plato venezolano. Están elaborados con queso fresco, leche pasteurizada de vaca (43%), harina de trigo (34%), así como huevo, agua, mantequilla y sal. Su precio es de 4 euros para una caja de 12 unidades.

Tomate frito

Para un sofrito, para una base de pizza o para añadir por ejemplo a unas patatas fritas, el tomate frito de Mercadona es imprescindible para muchos de los «jefes» de este supermercado. Un tomate elaborado con una receta artesana para la que se ha utilizado aceite de oliva (además de tomate, azúcar, sal y ajo). Se vende en un tarro de 560 gramos a 1,70 €.

Tarta de queso

Irresistible en todos los sentidos. La tarta de queso de Mercadona es como las galletas y la crema de avellanas antes mencionadas, de esos productos que debes comprar si la ves en las estanterías de Mercadona porque literalmente «vuela» de ellas. Elaborada por Postres Lácteos Romar, recientemente mejoraba además su receta hace poco para hacerla más suave y por ende, mucho mejor. Su precio es de 1,50 € para una tarta de 180 gramos.

Pizza de Jamón y Queso

Muchas son las pizzas de marca blanca o marca Hacendado que podemos comprar en Mercadona , pero la que más gusta a sus clientes es la de jamón y queso. Una pizza de la que ya se sabe que está elaborada por Casa Tarradellas, especialista en hacer algunas de las mejores pizzas congeladas. Tiene un peso de 455 gramos y un precio de 1,99 €.

Cereales con avena integral

Para comenzar el día de la mejor manera, nada como apostar por los cereales de avena Crunchy de Mercadona que llevan un 85% de avena integral. Se venden en una caja de 400 gramos y su precio es de 1,75 €.

Patatas Chili y Lima

De entre la gran variedad de patatas que venden en Mercadona, las de Chili y Lima se han convertido en uno de esos productos virales que a veces arrasan en este supermercado. Unas patatas que tienen un ligero gusto picante gracias al sabor del chili y de la lima combinados. Se venden en una bolsa de 130 gramos a 0.95 €.

Yogur griego stracciatella

En cualquier cesta de la compra que se precie no pueden faltar nunca los yogures y más si se trata del pack de 6 unidades de Yogur de stracciatella Hacendado que en su día fue viral y que actualmente es otro de sus productos más vendidos. Tiene un sabor y textura suave, al estilo de los yogures griegos, pero enriquecido con trocitos de chocolate. Su precio es de 1,45 €.

Helados Mochi

Si hacemos una lista de la compra con los imprescindibles de Mercadona entonces no nos pueden faltar algunos de sus helados como los almendrados o también los mochi que son un tipo de helado con una textura blanda que hace que sean irresistibles. De hecho son los favoritos de la mayoría de clientes de Mercadona y los podemos comprar actualmente en tres sabores: coco, pistacho y mango por un precio de 2,65 € la caja de 6 unidades.

Galletas rellenas con crema de cacao y avellanas

De Hacendado son también estas galletas de crema de cacao y avellanas que se lanzaron recientemente y que ya se han convertido en las galletas más vendidas de Mercadona este verano. Al ser pequeñas son perfectas para acompañar un café o para una merienda de los niños que no podrán resistirse a su relleno de crema de cacao con un 40% de avellanas. Elaboradas por la empresa alemana HG GmbH se venden en un paquete de 172 gramos por solo 1,20 €.

Samosas de Mercadona

Novedad ahora en Mercadona son las samosas de carne de modo que merece la pena comprarlas y comerlas. Un plato tradicional asiático que tenéis en la sección de congelados de Mercadona con un relleno de sofrito de carne y verduras y con forma triangular. Se vende en una caja de 6 unidades por 2.40 €.

Fumet de pescado

Una de la más recientes novedades de Mercadona que ya arrasa en ventas. El Fumet de Pescado de Hacendado elaborado con cebolla, tomate, agua, aceite de oliva, moluscos y gambas. Se vende en una botella de cristal de 950 ml a un precio de 2,70 €.