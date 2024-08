El Barcelona visita Mestalla para medirse al Valencia en la jornada 1 de la Liga EA Sports en un choque que es uno de los partidazos de la primera fecha del campeonato. El club azulgrana, que inicia el proyecto de Hansi Flick, no puede contar con un Dani Olmo al no haber sido inscrito, mientras que Rubén Baraja espera que el equipo siga creciendo como el año pasado y clasificarse finalmente para Europa. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Valencia – Barcelona.

Valencia – Barcelona

Empieza la Liga

Comienza el campeonato liguero para el Valencia y el Barcelona después de que ya se hayan celebrados varios encuentros estos días. Actualmente el Celta es el líder de la Liga EA Sports, pero esto sólo acaba de empezar y los azulgranas todavía deben jugar su partido, al igual que el Real Madrid. El vigente campeón se estrenará mañana domingo contra el Mallorca, mientras que el Atlético, otro candidato a salir campeón, debutará el lunes frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Los de Hansi Flick esperan poder arrancar con buen pie y ganar en un campo siempre complicado como es Mestalla porque quieren volver a la senda de los títulos y dejar atrás el año en blanco que vivieron con Xavi Hernández en la última campaña, lo que supuso la destitución del técnico de Terrassa.

Sin Dani Olmo

El gran fichaje del Barcelona este verano fue el campeón de la Eurocopa Dani Olmo. El objetivo de Joan Laporta siempre fue Nico Williams, pero el extremo parece preferir quedarse un año más en el Athletic y los culés peinan el mercado ahora para encontrar a otro atacante. Mientras, Hansi Flick no puede contar con Dani Olmo porque por la economía azulgrana todavía no ha podido ser inscrito en la Liga, así que el ex del RB Leipzig tendrá que esperar.

Clásico de la Liga

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Valencia – Barcelona de la jornada 1 de la Liga EA Sports que se disputa en Mestalla. Dos históricos del fútbol español se ven las caras en este vibrante encuentro que sirve para dar el pistoletazo de salida a la temporada para ellos en un choque en el que lo darán todo para sumar sus tres primeros puntos.