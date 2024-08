La estrella del Barcelona que puede acabar jugando con Mourinho

La situación de Ansu Fati en el FC Barcelona no ha mejorado ni un ápice a pesar de que la pretensión del delantero fue la de recortar sus vacaciones y volver a los entrenamientos el primero para intentar convencer a Hansi Flick. Sin embargo, el técnico alemán no parece estar satisfecho con el rendimiento del futbolista español durante la pretemporada y parece no entrar en sus planes para este curso, toda vez que se ha cerrado la llegada de Dani Olmo y el club aún quiere reclutar a Nico Williams, que juega en la misma posición que Ansu.

A pesar de ser, de momento, aún más un deseo que una realidad, el mensaje que la institución manda al que un día fue la esperanza culé y el nombrado como sucesor de Messi, es que la confianza del cuerpo técnico en él es absolutamente ínfima. Y ahí aparece Mourinho y su Fenerbahçe, que han visto una oportunidad de mercado en la delicada situación que atraviesa Ansu Fati en Can Barça.

El portugués quiere al delantero en su plantilla, le faltan efectivos en ataque y, ante la imposibilidad de fichar a Joao Félix, el de Setúbal quiere lanzarse a por la cesión del jugador culé, que no vería con malos ojos una nueva salida para coger ritmo competitivo y confianza con minutos de juego y no solo con entrenamientos en las piernas.

Las dos graves lesiones que ha sufrido el talento español y casi las dos temporadas que estuvo inactivo y fuera de los terrenos de juego son difíciles de recuperar en la élite. El físico es una gran parte del rendimiento de un futbolista en el juego que se practica hoy en día y la pérdida de velocidad y de confianza provocadas por las lesiones de rodilla suelen acabar convirtiéndose en una cuestión más psicológica que meramente física.

Ansu Fati, entre Turquía y Sevilla

La lesión que ha sufrido en pretemporada tampoco ha ayudado, a pesar de no revestir gravedad ya que estará listo para jugar en el mes de septiembre. Pero Flick es consciente de que en el Barça va a tener muy pocos minutos y el club está convencido de que le dará salida a final del mercado para, así, ahorrarse también una buena parte de su ficha. El jugador decidirá dónde jugará este curso y prioriza, por ejemplo, la propuesta del Sevilla, pero en Turquía no pierden la esperanza de verlo vestido de los colores del Fenerbahçe.

Los de Mourinho, que cayeron eliminados hace tan solo unos días de la fase previa de la Champions y disputarán la Europa League, ofrecerán más dinero que el club hispalense a buen seguro pero el entorno más cercano al jugador quiere verle en el Pizjuán la próxima temporada. Sin embargo, Jorge Mendes y su gran relación con el técnico portugués ex del Real Madrid, Chelsea o United, entre otros, será otro factor importante para decidir el próximo destino del delantero. Olympique de Marsella y Wolverhampton también están atentos a los movimientos que se van a producir, forzosamente, en las próximas jornadas.