Rajadón de Mourinho sobre Sánchez Martínez tras quedarse fuera de la Champions con el Fenerbahçe

José Mourinho ha recibido su primer varapalo como entrenador del Fenerbahçe turco tras caer eliminado en la última ronda de la fase previa de la Champions League. Por lo tanto, los otomanos no disputarán esta temporada la máxima competición europea, aunque sí estarán presentes en el bombo de la Europa League. «Podemos hacerlo muy bien en la Europa League, pero si… Prefiero no seguir con esta frase. Porque si la digo, me meteré en problemas», dijo el técnico luso tras el encuentro.

La lapidaria frase es consecuencia del penalti que el árbitro español Sánchez Martínez pitó en los últimos minutos de la prórroga y que, a la postre, significó el tanto del Lille que supuso la eliminación del Fenerbahçe. En un primer momento, el colegiado no señaló infracción tras la mano del defensa del conjunto turco, pero recibió un aviso desde la sala VOR, donde se encontraba el también español Martínez Munuera.

Sánchez Martínez, tras revisar el monitor, señaló la pena máxima en el minuto 116, cuando el duelo parecía encaminado a decidirse en la tanda de penaltis. Pero no hizo falta porque Jonathan Davies, el delantero canadiense del Lille, no falló desde los once metros y el conjunto galo pasó de ronda a pesar de haber jugado el tiempo extra con diez futbolistas. Los jugadores del Fenerbahçe, así como Mourinho, no se lo podían creer, después de haber empatado la eliminatoria una vez superado el minuto 90 de partido.

Traspiés de Mourinho en Turquía

«Del penalti es mejor no hablar. Cuando miro otras situaciones que me han pasado últimamente, sólo el árbitro sabe por qué fue penalti, sólo el VAR lo sabe. Estoy orgulloso de mi equipo. Esto es trabajo del árbitro, tiene que respetar el juego. Tiene que hacer que los jugadores lo respeten», comenzó diciendo el exentrenador del Real Madrid.

«No puedo criticar a los equipos rivales. Ellos también intentan conseguir un resultado. Si mostraran una tarjeta amarilla en los primeros 20 minutos, todo cambiaría, pero no lo hacen», prosiguió molesto el técnico de Setúbal que tendrá que conformarse con disputar la Europa League con su nuevo club, cuyo objetivo claro era participar en la Champions League esta temporada que está dando comienzo durante estos días.

El luso vuelve a cargar contra los árbitros tras una derrota dolorosa, algo que ya ha repetido en varias ocasiones durante toda su trayectoria en los banquillos. Lo hizo en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, Roma y ahora. Las protestas llegan no sin motivo pero el discurso de Mourinho comienza a agotarse tras cada resultado negativo que suma el equipo que dirija en ese momento.

Ahora, el de Setúbal tiene que centrarse en el partido de liga turca que le enfrenta este fin de semana al Goztepe a domicilio, con el claro objetivo de conseguir la segunda victoria en dos partidos en la competición doméstica donde, una vez más, es uno de los grandes favoritos al título final junto al Galatasaray y Besiktas, que se ha reforzado a las mil maravillas durante este mercado de fichajes estival.