Sánchez Martínez deja al Fenerbahce de Mourinho sin Champions por un polémico penalti

El arbitraje español vuelve a dar de qué hablar en Europa. Esta vez ha sido José María Sánchez Martínez, en la penúltima previa de Champions, tras dejar al Fenerbahce de Mourinho fuera de la competición por un polémico penalti que pitó tras consultar con el VAR. Al frente de la tecnología, otro español, Martínez Munuera. Ambos consideraron que, aunque el jugador del equipo turco trató de todas las maneras posibles de evitar el contacto de su mano con el balón, había que pitar la pena máxima.

El jugador del Fenerbahce había perdido el equilibrio y estaba cayendo suelo cuando trató de evitar que el disparo desde la frontal del área le impactara en la mano. Se encontraba recogiendo el brazo, tratando de poner por delante la espalda, pero no lo consiguió. El balón le dio en la mano, que fue totalmente involuntaria.

Martínez Munuera llamó a Sánchez Martínez, que acudió al monitor y, tras revisar la jugada, pitó penalti. El encuentro estaba en el minuto 116, puesto que el Fenerbahce había logrado forzar la prórroga, al ganar 1-0. Sin embargo, cayó eliminado por culpa de este polémico penalti.

El Fenerbahce se jugaba su supervivencia en Champions League y meterse en la final de la fase previa, que da acceso al novedoso formato que se estrenará este curso. El conjunto turco cayó por 2-1 en Francia ante el Lille, viéndose obligado a remontar en Estambul. Consiguieron hacerlo con un gol en el descuento del partido que llevó a enloquecer al estadio y, al partido, a la prórroga.ç

Martínez Munuera le ha dado este penalti al Lille en el min116. Un balón que da en la mano de un Oosterwolde que está cayéndose y casi de espaldas al balón, haciendo un movimiento natural de retirar el brazo. Me parece una decisión increíblemente errónea.pic.twitter.com/hN8AJ6Ujcb — Fran Cuesta (@DonFranBey) August 13, 2024

Allí se les ponía de cara la eliminatoria con una expulsión por roja directa de un conocido de nuestra Liga, el argelino Aissa Mandi. Sin embargo, el Lille terminaría llevándose el gato al agua y certificando su presencia en la última ronda eliminatoria. Todo, por el protagonismo ya habitual de los árbitros españoles en Europa. Sánchez Martínez pitó el penalti y Jonathan David lo transformó, dando el pase a los galos.

Cabe recordar que el arbitraje español está más que en entredicho en Nyon, puesto que las grandes competiciones de la UEFA, apenas cuentan con representación arbitral española. De hecho, ninguno fue designado para las finales del pasado año de Champions, Europa League o Conference. Tampoco tuvieron protagonismo en la Eurocopa.

De todos los representantes que fueron a Alemania, sólo Juan Martínez Munuera superó el corte de la fase de grupos, en la que el nivel ofrecido por los españoles dejó mucho que desear. Además, el colegiado valenciano no acudía como árbitro de campo, sino como de VAR. Ahora, después de este nuevo escándalo en el que se ven envueltos los pupilos de Medina Cantalejo, falta por ver qué protagonismo tendrán en la Champions que está por comenzar.

Mourinho raja tras el adiós a la Champions

Como era de esperar, tras el encuentro, José Mourinho se pronunció contra la actuación del tándem español en la rueda de prensa. «Es mejor no hablar del penalti. Porque cuando miro otros incidentes que me han ocurrido recientemente… Sólo el árbitro sabe por qué fue penalti, sólo el VAR lo sabe […] Prefiero no quiero continuar con esta frase. Porque si lo digo, me meteré en problemas», destacó.