Mourinho se rinde a España: «Es el equipo que mejor juega»

José Mourinho no se está perdiendo el desarrollo de la Eurocopa, como gran seguidor de fútbol de selecciones que es, y en una entrevista ha expresado cómo son sus sensaciones hasta el momento en lo que llevamos de torneo. El ex entrenador del Real Madrid, Chelsea, Inter o Manchester United, entre otros, no ha tenido reparos para reconocer qué selecciones son para él las favoritas a hacerse con el título el próximo domingo en la final de Berlín y cuál está siendo la revelación.

«No fallé demasiado en mis predicciones cuando dije que Portugal, Francia e Inglaterra eran favoritas. Dos de ellos están en semifinales», aseguró. «España está siendo la mayor sorpresa para mí por cómo ha evolucionado como equipo. Para mí, en este momento, es el equipo que mejor está jugando y el que mejor ha jugado», señaló de forma contundente el entrenador nacido en Setúbal.

Un reconocimiento más, esta vez de una voz autorizada y habitualmente crítica, para el combinado que lidera Luis De la Fuente que hoy se enfrenta a Francia en busca de un puesto en la final. Sería la primera desde la Eurocopa de 2012 cuando goleó a Italia para levantar el título de mejor selección de Europa. Un partido que cerró el ciclo glorioso que consiguió dos torneos continentales y un Mundial entre 2008 y 2012.

El técnico luso se ha mostrado también bastante crítico con el combinado de su país, dirigido por el español Roberto Martínez, que cayó eliminado en cuartos de final contra Francia tras perder en la tanda de penaltis. «Portugal no ha estado fantástica a pesar de llegar a cuartos de final. Esperábamos más. Durante el torneo, el equipo seguía adelante pero no convencía. Pero luego llegas a la hora de la verdad y Portugal no era uno de los equipos más fuertes. Pero es un equipo joven, aparte de los dos veteranos, un equipo con años por delante. El Mundial está a la vuelta de la esquina», dijo Mourinho en SportTV.

Mourinho, nueva aventura en Turquía

El nuevo técnico del Fenerbahçe analizó lo que está sucediendo en la Eurocopa mientras prepara la temporada con el equipo turco, una nueva aventura alejado del alto nivel y de la competitividad que ofrecen las cinco grandes ligas. «Me siento muy contento y motivado, más motivado que nunca. Por supuesto, las condiciones en las que estamos ahora no son fáciles. Muchos de nuestros jugadores estaban en las selecciones nacionales», aseguró Mourinho que, en apenas dos semanas, comienza uno de los grandes retos que tendrá este curso.

«Hemos podido empezar a trabajar con la mitad del equipo y por eso las cosas no son fáciles, ya que dentro de 15 días empiezan las eliminatorias de la Liga de Campeones», comentó antes de enfrentarse al Lugano suizo en la segunda ronda previa que da acceso a la máxima competición europea de clubes, primer objetivo para el nuevo Fenerbahçe.

Mourinho, que ha firmado hasta 2026, es consciente de la pasión con la que se vive el fútbol en Turquía y del desafío que tiene por delante. «Todos los clubes en los que he trabajado a lo largo de mi carrera han supuesto un reto para mí. Conozco mis responsabilidades, he sido muy bien recibido. Las condiciones del club son muy buenas. Lo que queremos es responder a esta pasión de la mejor manera posible y dar a los 35 millones de seguidores del Fenerbahçe la felicidad que esperan», apuntó el ex entrenador del Real Madrid.