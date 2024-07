España – Francia: por aquí se va a Berlín

Por Múnich se va a Berlín. No hay otra. El majestuoso estadio de Baviera será testigo de un partido descomunal. Un derbi de Europa. España y Francia se medirán (21:00 horas) en unas semifinales de la Eurocopa que tienen todo para que los amantes del deporte rey puedan disfrutar de un grandísimo partido de fútbol.

España, la selección que mejor ha jugado en esta Eurocopa y verdugo de Alemania, anfitriona, se verá las caras con una un combinado galo que sólo ha sido capaz de marcar tres goles en cinco partidos -dos en propia puerta y otro de penalti-pero que ha sido suficiente para alcanzar una vez más la penúltima ronda, su territorio más habitual en los últimos años. Y es que los de Deschamps es cierto que no hacen un gran juego, pero siempre compiten y son tremendamente complicados de ganar.

España afronta este partido con una gran dosis de responsabilidad, pero también con relajación del que sabe que ya ha cumplido con las expectativas. Pocos pensaban que los hombres de Luis de la Fuente fuesen a alcanzar las semifinales, pero no sólo ha llegado a esta penúltima ronda, sino que lo han hecho desplegando un grandísimo juego. Ahora, buscarán dar un paso más para clasificarse a la final de la Eurocopa.

Una España en recuperación

España ha recuperado su físico desde que finalizaron los cuartos de final contra Alemania el pasado viernes. Hasta el lunes, día antes del partido, los hombres de Luis de la Fuente se han centrado en recuperar las piernas. El esfuerzo contra la anfitriona fue muy grande, pero los recuperadores del combinado nacional confían en que todos los esfuerzos que han hecho para que los jugadores estén al cien por cien hayan surtido el efecto deseado.

Para este encuentro, Luis de la Fuente tendrá tres bajas. Todas ellas muy importantes. Dani Carvajal y Robin Le Normand no podrán ser de la partida al estar sancionados, mientras que Pedri se lo perderá tras sufrir un esguince de grado II en la rodilla izquierda en los cuartos de final contra Alemania. No obstante, el seleccionador español apostará por un once muy reconocible en el que no hará «inventos».

Jesús Navas, en el lateral derecho, será el encargado de reemplazar a Carvajal. El sevillano tendrá el cometido de parar a Kylian Mbappé. En el centro de la defensa, Nacho sustituirá a Le Normand y será la pareja de Laporte. Por último, el sustituto de Pedri será un Dani Olmo que fue el mejor jugador en los cuartos de final contra Alemania. El resto del equipo será el esperado y no habrá sorpresas.

También tienen claro todos los jugadores españoles que parar a Mbappé, del que Deschamps asegura que no está al cien por cien, será una labor de equipo. Si Jesús Navas será el que más veces se tendrá que ver las caras con Kylian, el andaluz deberá tener el apoyo de todos sus compañeros. España debe ser más equipo que nunca.

Territorio De la Fuente

España está en semifinales de la Eurocopa, un territorio conocido de sobra para Luis de la Fuente. Siempre que ha competido con España en una fase final ha llegado, como mínimo, a la penúltima eliminatoria. La primera vez fue en el Europeo Sub-19 que se celebró en Lituania en 2013. La selección española alcanzó las semifinales, donde perdió ante una Francia en la que estaba, por ejemplo, Rabiot y Laporte. Sí, Aymeric era el capitán de aquella selección gala.

La revancha en esta categoría se la tomó en 2015. Volvió a dirigir a la Sub-19 en el Europeo que se celebró en Grecia y donde una España que contó con Rodrigo, Merino y Unai Simón, portero suplente en aquel campeonato, eliminó a Francia en semifinales y ganó a Rusia en la gran final.

Tras terminar su etapa con la Sub-19, en 2018 capitaneó al equipo español que ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo que se celebraron en Tarragona. La selección española venció a Italia en la final con tres goles de Abel Ruiz. Otra fase final en la que tuvo premio.

En 2019 dio el salto al banquillo de la selección española sub-21 y a la primera de cambio demostró que es un grandísimo entrenador. España afrontó el Europeo de 2019 con futbolistas como Olmo, Merino o Unai Simón. Aquel campeonato comenzó con una dolorosa derrota ante Italia, anfitriona, pero se sobrepuso a todo para terminar levantando el vuelo, llegar a la final y ganarla ante Alemania. Además, también sacó el billete para los Juegos Olímpicos.

En 2021 volvió a dirigir a España en un Europeo de la misma categoría y, en esta vez, no pudo levantar el título, pero como siempre que ha llegado a una fase final, alcanzó las semifinales, donde perdió ante la Portugal de Vitinha o Rafael Leao. Unas semanas después, en los Juegos Olímpicos de Tokio, logró la medalla de plata tras jugar la final y perderla contra Brasil. Esta es la única final que ha perdido Luis de la Fuente.

Y con la absoluta, en su primera fase final, la Liga de Naciones que se celebró el pasado verano en Enschede y Róterdam, doblegó a Italia en semifinales y venció a Croacia en la final para que España volviese a ganar un título más de una década después.

Una Francia camaleónica

Francia, que tiene una gran capacidad de mutación para adaptarse a todos los escenarios posibles contra España, todavía no ha ofrecido en Alemania la calidad que se le presupone. Ni Mbappé ni Griezmann, que podría ser suplente, han mostrado todavía su mejor versión.

Los dos referentes franceses han pasado bastante desapercibidos, el primero un tanto lastrado por la fractura nasal que sufrió en el debut. Sin la mejor versión de ambos, los de Deschamps sólo han marcado tres goles, ninguno de jugada porque dos fueron en propia puerta y otro de penalti del nuevo jugador del Real Madrid, pero vuelven a estar en unas semifinales de un gran torneo.

Los cuartos de final los pasó por penaltis en un duelo de exigencia sin goles ante Portugal donde mostró también su capacidad defensiva, donde más firme se está mostrando, con sólo un gol encajado y de penalti, y desde donde examinará la fortaleza ofensiva de uno de los mejores ataque de esta Eurocopa, que no es otro que el español.

España – Francia: posibles alineaciones