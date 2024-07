Ansu Fati empieza a hacer méritos para quedarse en el Barça

Ansu Fati quiere demostrar desde ya su compromiso con el FC Barcelona. El joven ha adelantado una semana su vuelta a los entrenamientos para acelerar su puesta a punto y estar lo mejor posible cuando comiencen los exámenes médicos y las primeras sesiones dobles de la pretemporada. Se ha propuesto sorprender con su estado físico al nuevo entrenador blaugrana, Hansi Flick, para demostrarle que su temporada cedido en el Brighton, a pesar de no acabar de la mejor forma posible, fue positiva.

El delantero abandonó el club blaugrana después de dos lesiones graves y largas de rodilla que habían provocado una reducción notable de su rendimiento. El club elegido para volver a recuperar sensaciones fue el Brighton, capitaneado por el De Zerbi, un equipo que exhibía un fútbol vertical y de posesión y que se había convertido en la revelación de la Premier la anterior campaña.

El inicio del curso no pudo ir mejor. Ansu Fati era un habitual del once inicial y se reencontró con su faceta goleadora tanto en la Premier como en la Europa League. Parecía que todo había vuelto a la normalidad pero, de pronto, de nuevo aparecieron las temidas lesiones. Un largo parón le tuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas y, tras su recuperación, le costó volver a coger el ritmo competitivo. La temporada no acabó de la mejor forma posible ya que apenas contó en los planes de De Zerbi.

Sin embargo, la mentalidad del delantero español no ha cambiado y sigue convencido en que puede volver a mostrar su mejor versión. Por ello, ha regresado a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí con más de una semana de antelación para ejercitarse en solitario, algo que ya hizo durante unos días al finalizar su cesión en Inglaterra y que le permitió coincidir con Hansi Flick durante unos días y conversar con él sobre los planes de futuro.

Durante esa charla, el futbolista le hizo saber al técnico alemán que haría todo cuanto estuviese en su mano para ganarse un hueco en la plantilla de la temporada 24/25 y ha cumplido su palabra. Los jugadores del primer equipo que no hayan disputado la Eurocopa y que no participen en los Juegos Olímpicos están citados el próximo día 10 para comenzar la pretemporada y Ansu Fati ha adelantado su vuelta en más de una semana. En las instalaciones de Sant Joan Despí, por cierto, ha coincidido con Balde y Gavi que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Nico Williams sería otro obstáculo

Ahora, todo pasa por lo que ocurra en pretemporada. El que fuera elegido por la afición blaugrana como sucesor de Messi y, que a estas alturas, debía estar liderando al Barça y a la selección española tiene que demostrar que tiene el nivel suficiente para jugar en una plantilla que, precisamente, tampoco atraviesa el mejor momento en cuanto a la calidad de sus componentes.

El interés del club en Nico Williams, si desemboca en fichaje, será un contratiempo más en la relación entre el Barça y Ansu Fati. El extremo que está deslumbrando al mundo en la Eurocopa ocupa el mismo flanco de ataque que el canterano y eso minimizaría considerablemente las oportunidades y los minutos de juego de los que podría llegar a disfrutar. El tiempo corre en contra de Ansu y la decisión estará en la mano de Flick.